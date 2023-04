Moana vai ganhar filme live-action com Dwayne Johnson no papel de Maui

2 de 2 Moana receberá versão live-action com atores reais, segundo anúncio feito por Dwayne "The Rock" Johnson, que retornará no papel do semideus Maui — Foto: Reprodução/IMDb

Moana receberá versão live-action com atores reais, segundo anúncio feito por Dwayne "The Rock" Johnson, que retornará no papel do semideus Maui — Foto: Reprodução/IMDb