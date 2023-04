Motorola Edge 30 Ultra fica melhor com novos recursos de câmera

Usuários do Motorola Edge 30 Ultra começaram a receber, na quarta-feira (26), uma atualização disponibilizada pela fabricante com foco na melhoria das câmeras. As otimizações enviadas aos celulares foram realizadas com base em uma avaliação sobre o uso das lentes pelos consumidores. Dados sobre os hábitos de gravações de vídeo e registro de fotos ajudaram a entregar recursos como estabilização horizontal para a câmera e garantia de selfies em alta resolução. Estes e outros aspectos devem otimizar tanto a experiência com o aplicativo usado nos cliques quanto o resultado final das fotos.

A pesquisa observou que cerca de 70% dos vídeos gravados com smartphones Ultra da Motorola têm menos de 60 segundos de duração. Foi também nesta análise que a empresa detectou que mais de 90% dos consumidores utilizam a câmera em modo automático, sem fazer alterações manuais antes de tirar fotos. Pensando nisso, as novas funções tentam contemplar o público nestes e em outros aspectos observados.

Vale lembrar que o conjunto fotográfico do smartphone premium da Motorola inaugurou o sensor de 200 MP no mercado em 2022, uma característica que o tornou atrativo, sobretudo para os amantes de fotografia. Apesar de trazer de lentes de destaque, a fabricante parece estar trabalhando agora em melhorias dos recursos oferecidos. Assim, as lapidações serão aplicadas ao arranjo que conta com a seguinte organização:

Camêra principal de 200 MP

Câmera híbrida (ultra wide e macro) de 50 MP

Câmera teleobjetiva de 12 MP

No campo dos vídeos, usuários poderão contar com estabilização horizontal para fazer registros nos mais variados ângulos, inclusive com o celular deitado. Isto deve viabilizar filmes de qualidade, mesmo quando a captação envolver esportes e movimentações em geral. A função de vídeo retrato também chega para garantir desfoque do fundo e destaque no objeto principal, assim como acontece em fotos que usam o efeito bokeh.

Já nas fotografias, é possível esperar selfies em alta resolução, com otimização dos rostos da imagem e destaque das texturas capturadas. O ajuste de foco, com oscilações e tempo de resposta reduzidos, também marca presença entre as funcionalidades refinadas. No que diz respeito à preferência de câmeras, a atualização ajuda a habilitar a seleção inteligente pela alta resolução no modo padrão.

O update aprimora também as funções para fotos noturnas ou em locais com pouca luminosidade, que podem dispor de ferramentas como o Night Vision e os recursos da câmera Ultra-Res para os cliques. Com a atualização, usuários devem contar com aperfeiçoamento de brilho e textura nestas categorias, além de melhoria no tempo de captura.

Essas novidades chegam ao telefone meses após seu anúncio, em setembro de 2022. O Motorola Edge 30 Ultra chegou ao mercado por valores a partir de R$ 6.999, mas já pode ser encontrado com descontos que levam o preço a cerca de R$ 4.749.

Com informações da Motorola

