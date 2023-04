Motorola Edge 40 Pro é revelado com chip Snapdragon 8 Gen 2

O novo aparelho topo de linha da Motorola possui tela de 6,67 polegadas com 165 Hz de taxa de atualização e resolução Full HD+, especificações cobiçadas por quem joga games de última geração. O painel tem ainda proteção Gorilla Glass Victus contra quedas e arranhões. No Velho Continente, o aparelho será vendido com armazenamento de 256 GB ou 512 GB. A bateria comporta 4.600 mAh e o carregador rápido tem 125W.