Netflix: conheça filmes, séries e realities que chegam em 2023

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Ainda este ano, fãs de séries terão o retorno de Wandinha e Agente Noturno, duas das maiores produções do serviço de streaming que bateram recordes , mas também novas temporadas de outros favoritos. Entre eles Sweet Tooth, Sex Education, Lupin e a segunda temporada de Heartstopper. Há também algumas estreantes, como o spin-off Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, sobre o casamento da Rainha Charlotte com o Rei George; e Silêncio, uma série sobre um jovem que parou de falar após matar os pais. A Netflix também anunciou que um documentário sobre os bastidores da vida e carreira da cantora Luísa Sonza, ainda sem título, está em gravação.

O serviço vai receber também duas novas séries policiais brasileiras com tons opostos. Em DNA do Crime é apresentado um drama inspirado em uma investigação real de um caso de 2017, quando um carro forte de uma empresa brasileira foi roubado no Paraguai, com direção de Heitor Dhalia e atores como Maeve Jinkings, Rômulo Braga e Thomás Aquino. Já B.O. é uma série de comédia com Leandro Hassum, que interpreta um delegado atrapalhado em uma rotina cheia de confusões em uma delegacia do Rio de Janeiro.