Never Alone: história, gameplay e requisitos do jogo sobre cultura Inupiat

Never Alone, desenvolvido pela Upper One Games e publicado pela E-Line Media, é um jogo de plataforma e quebra-cabeça que conta uma lenda do povo Inupiat, nativo do Alasca, parte da nação Inuíte. Também conhecido pelo título Kisima Ingitchuna, o game foi criado em colaboração com o povo Inupiat como forma de divulgar sua cultura. Vale lembrar que, entre os dias 20 e 27 de abril, Never Alone fica disponível gratuitamente na Epic Games Store.