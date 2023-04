Nova função do Android economiza espaço no celular; saiba usar

De acordo com a Google, o arquivamento automático libera até 60% do espaço ocupado por um aplicativo, o que será especialmente útil em casos de pouco espaço de na memória nos dispositivos. O novo recurso está sendo disponibilizado pelo Google depois de uma série de testes realizado no ano passado. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 2 Android disponibiliza recurso que evita que usuários tenham que apagar aplicativos para baixar novos — Foto: Divulgação/Pexels Android disponibiliza recurso que evita que usuários tenham que apagar aplicativos para baixar novos — Foto: Divulgação/Pexels

📝 Os concorrentes da Apple estão superando o iPhone? Comente no Fórum do TechTudo!

O que é arquivamento automático no Android?

O arquivamento automático é uma função que permite que apps inutilizados sejam automaticamente arquivados no Android, liberando espaço na memória do celular. Essa medida não exclui todos os dados do app - informações como perfis de usuário, por exemplo, são mantidas.

Agora, ao realizar um novo download de aplicativo em celulares Android via Google Play Store, os usuários poderão simplesmente arquivá-lo e manter o ícone principal do app preservado. Vale ressaltar, no entanto, que o recurso só está disponível para aplicativos publicados por desenvolvedores a partir do App Bundle.

2 de 2 Android sugere permissão para detectar aplicativos pouco usados e arquivá-los automaticamente — Foto: Divulgação/Android Android sugere permissão para detectar aplicativos pouco usados e arquivá-los automaticamente — Foto: Divulgação/Android

Como ativar o arquivamento automático?

Para conferir a disponibilidade da ferramenta, basta tentar instalar um novo aplicativo. Caso o dispositivo esteja sem espaço de armazenamento, o Android apresentará uma pop-up perguntando se o usuário deseja habilitar a função de arquivamento automático. Após isso, se o usuário aceitar, os aplicativos com pouca frequência de uso serão arquivados automaticamente. O próprio software sugere quais deles não foram abertos por um maior período de tempo.

Caso o usuário queira retomar o uso do aplicativo arquivado, é preciso tocar em seu ícone, que se mantém no celular após o procedimento e, em seguida, fazer o download na Google Play Store.

Com informações de Android e Engadget

Veja também: 5 apps polêmicos que foram banidos no Android e iPhone