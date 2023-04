'Novo FIFA': EA revela marca do EA Sports FC, que substitui a franquia

A Electronic Arts começou a divulgação de seu novo game de futebol, que agora será lançado no mercado com o nome de EA Sports FC . Este, na verdade, é o “novo FIFA ”, e será o primeiro jogo da franquia a chegar sem a participação da famosa federação esportiva, que rompeu com a desenvolvedora de games em 2021.

Para marcar a ocasião, a logo oficial do novo game foi revelada, e será utilizada em mais de 100 partidas das maiores ligas do mundo, incluindo Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, Conmebol e outras. A EA promete mais novidades para breve, com foco em “novas experiências de futebol”, em várias plataformas. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.

2 de 3 EA apresentou novo jogo EA Sports FC, o primeiro da franquia de futebol que chega sem parceria da FIFA; saiba mais — Foto: Divulgação/EA Sports EA apresentou novo jogo EA Sports FC, o primeiro da franquia de futebol que chega sem parceria da FIFA; saiba mais — Foto: Divulgação/EA Sports

👉 FIFA 23 não conecta ao servidor da EA Sports; como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A nova logo muda radicalmente a versão anterior, que contava com a palavra FIFA por extenso e na horizontal. Agora, ela é substituída pela sigla FC, de forma estilizada. Já a marca EA Sports se mantém presente e na mesma posição, de forma bem similar à logo dos jogos mais antigos.

Com a mudança drástica, a EA pretende evoluir ainda mais sua série de futebol para fãs no mundo todo, seja nos consoles PlayStation e Xbox, PC ou em plataformas mobile, como Android e iPhone (iOS). A empresa também lançou um site no qual os interessados podem se inscrever para receber novidades em primeira mão, o que deve acontecer em julho. Para isso, basta acessar "easports.com/fc" e realizar um cadastro.

3 de 3 FIFA 23 foi último título da franquia — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand FIFA 23 foi último título da franquia — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

O fim de FIFA?

Em maio de 2022, a EA oficializou o fim do acordo com a FIFA, que durou 28 anos. A partir de então, a empresa já havia definido que seu próximo título, a sequência de FIFA 23, seria chamado de EA Sports FC. Ainda não se sabe se a próxima versão trará um ano depois do nome, como de costume, mas já é oficial que ele chegará em 2023.

No entanto, esse não é o fim de FIFA. Isso porque executivos da EA já deram a entender de que a própria federação poderá lançar novas versões de seus jogos no futuro, gerando uma série concorrente. Além disso, o próprio presidente da FIFA indicou os planos de publicar um FIFA 25 como um projeto independente da EA. De qualquer forma, vale dizer que esta informação ainda não foi confirmada, então resta esperar por mais novidades dos dois lados para detalhes concretos.

Com informações de EA

Veja também: FIFA 23: PRINCIPAIS NOVIDADES E MUDANÇAS!