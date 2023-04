Novo iPhone pode vir com novo tipo de botão sensível ao toque

Caso o rumor se confirme, isso significa que os novos botões do dispositivo terão funcionamento semelhante ao Force Touch, presente em alguns modelos de MacBook. Ou seja, o iPhone 15 Pro seria capaz de identificar diferentes níveis de pressão, além dos toques rápidos usados para aumentar ou diminuir o volume – simulando uma experiência supostamente parecida com a que se tem usando os botões físicos “de apertar” atuais.

2 de 2 CAD vazado do possível iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/9to5Mac CAD vazado do possível iPhone 15 Pro — Foto: Reprodução/9to5Mac

Supostos ajustes do botão touch

A possibilidade de que os botões sensíveis ao toque do próximo iPhone sejam personalizados responde, em parte, a uma preocupação inicial referente ao mecanismo. Assim que os primeiros rumores sobre os botões capacitivos surgiram em janeiro (como noticiamos aqui no TechTudo), uma série de dúvidas foram levantadas sobre a operação do dispositivo com capinhas de proteção e luvas nos países frios.

Acontece que o vazamento recente também especula que o iOS 17 incluiria uma nova alternância nas configurações para permitir aos usuários personalizar a sensibilidade dos botões para acomodar esses diferentes cenários de uso. Por outro lado, o iPhone 15 “normal” manteria o mesmo conjunto de botões tradicionais que existem na série iPhone 14.

De acordo com o mesmo informante, a presença do novo mecanismo nos botões de energia e volume nas variantes avançadas do iPhone 15 faria com que os modelos contem com um novo chip de energia. Esse componente seria responsável por alimentar os botões, mesmo que o celular esteja desligado ou descarregado.

O novo microchip de baixa energia poderá ser aproveitado para o funcionamento de outros recursos do iPhone, como rastreamento através do aplicativo Buscar. Segundo os rumores, Bluetooth e NFC seriam outras funções compatíveis com o componente. Um exemplo de aplicabilidade é poder acessar cartões e chaves no Apple Wallet durante algumas horas, mesmo que o telefone esteja descarregado.