Novo V3: Motorola quer tela enorme para enfrentar dobrável da Samsung

A Motorola se planeja para enfrentar a Samsung no mercado de celulares dobráveis e, para isso, apostará em inovação. A empresa confirmou que a próxima geração terá tela externa de 3,5 polegadas. O suposto Motorola Razr Plus teria visor bem maior do que a tela de 1,9 polegada vista no Galaxy Z Flip 4 , o atual dispositivo da rival sul-coreana. A iniciativa tem tudo para chacoalhar o setor.

A informação foi revelada por Chen Jin, um dos executivos da Lenovo, empresa proprietária da marca Motorola. O lançamento deve ocorrer em 1º de junho, conforme circula nos bastidores. Além deste aparelho, a fabricante estaria planejando a chegada de uma versão econômica do Razr, voltada para as massas.

2 de 2 Motorola Razr Plus pode estrear uma tela externa de 3,5 polegadas — Foto: Reprodução/GSM Arena Motorola Razr Plus pode estrear uma tela externa de 3,5 polegadas — Foto: Reprodução/GSM Arena

O display de 3,5 polegadas significa um salto de 30% em comparação com o visor usado no Motorola Razr 2022 e um tamanho ligeiramente maior do que o esperado para o futuro Galaxy Z Flip 5, que possivelmente virá com 3,4 polegadas. Apesar da suposta expansão na tela secundária, o painel principal teria as mesmas medidas de 6,7 polegadas do modelo anterior.

Uma tela externa maior pode ser sinônimo de facilidades como conferir notificações mais detalhadas e até interagir com algumas funções do aparelho sem precisar abri-lo para isso. Ainda que o tamanho do painel deva ser ampliado, as renderizações mantêm as duas câmeras na parte de fora do celular e inclui um recorte para acomodá-las na estrutura – aspectos que podem otimizar ainda mais a usabilidade do modelo.

Conheça a primeira geração do Motorola Razr, lançada em 2019

A ficha técnica do Motorola Razr Plus deve incluir um display interno com tecnologia OLED, resolução Full HD+ e proporção de 21:9. A taxa de atualização deve ficar em 144 Hz, característica que destaca o modelo entre concorrentes que ficam em apenas 120 Hz. Quanto à estrutura, é possível esperar moldes semelhantes a geração anterior e leitor de impressão digital acoplado na lateral.

O Razr Plus teria processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 e versões com memória RAM de 8 GB ou 12 GB. A bateria, por sua vez, pode ficar em 3.640 mAh com suporte para carregamento rápido de até 33 W de potência. Um aspecto não mencionado entre os rumores é a câmera, que pode seguir o mesmo padrão do antecessor ou não. O sistema seria Android 13.