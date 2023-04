Nubank não abre? Aplicativo está instável nesta segunda-feira

O app do Nubank está fora do ar para alguns usuários nesta segunda-feira (3), indicam relatos no Twitter . De acordo com a publicação de alguns correntistas, o aplicativo para Android e iPhone ( iOS ) não abre, travando na tela de início e impossibilitando o acesso à conta e às suas funções. Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, apontam que a instabilidade começou por volta das 15h39 de hoje, atingindo um pico de 864 reclamações.

Nos testes feitos pelo TechTudo em um iPhone 11 rodando iOS 16, foi possível abrir o aplicativo e acessar as suas funções normalmente. A redação também testou em um Galaxy s10e, com Android 12, e o app funcionou. A matéria entrou em contato com a assessoria do Nubank para entender o que ocasionou a falha e se há previsão de conserto, mas, até fechamento, não havia recebido retorno.

1 de 1 Nubank está fora do ar nessa segunda-feira (3) — Foto: Fernando Braga Nubank está fora do ar nessa segunda-feira (3) — Foto: Fernando Braga

Ao que tudo indica, o principal problema do Nubank hoje está relacionado ao aplicativo. A última atualização dele no Android foi feita na sexta-feira (31), enquanto, no iPhone, foi no último dia 27. É possível, portanto, que uma solução cabível seja atualizá-lo manualmente. Para isso, siga o seguinte passo a passo ou veja o tutorial ilustrado:

Abra a Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone) e, na aba de pesquisa, busque por "Nubank"; Toque em "Atualizar", caso a versão do seu app esteja desatualizada; Aguarde a atualização finalizar e, feito isso, abra o app novamente. Caso não tenha funcionado, é preciso aguardar a solução oficial do banco digital.

Os usuários reclamam principalmente de não conseguir acessar as funções do banco digital - como Pix e pagamentos via boleto, por exemplo -, que ficam retidas por causa da falha de abertura no aplicativo. Outros correntistas indicam ainda que transações feitas na manhã de hoje (3) não foram bem sucedidas.

O TechTudo conseguiu realizar pagamentos e transações via Pix durante os testes, então, ao que tudo indica, a falha atinge apenas alguns usuários do banco digital. Abaixo, veja as principais reclamações sobre o app do Nubank fora do ar hoje.

Com informações de Downdetector

