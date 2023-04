O que acontece com Logan em Succession? Entenda reviravolta da série

A série Succession pegou os fãs de surpresa em seu último terceiro episódio, Casamento de Connor, exibido neste domingo (10) no HBO Max . Atualmente na quarta temporada , a produção foi marcada por uma grande reviravolta em torno do personagem Logan Roy, interpretado por Brian Cox ( X-Men 2 ). (Atenção, spoilers a seguir!) O patriarca da família Roy é supostamente acometido por um ataque cardíaco durante uma viagem de avião. O espectador acompanha os detalhes da morte por meio de telefonemas.

Com a provável morte de Logan logo início da nova temporada, o foco do público está nos descendentes ambiciosos do empresário e como eles irão agir após a morte do pai. Em voga nas redes sociais, "Casamento de Connor" mobilizou teorias dos fãs do seriado para descobrir se Logan morreu ou não. Você confere tudo o que ocorreu no episódio e o que Succession promete daqui para frente a seguir. Vale lembrar que todo o conteúdo tem spoiler.

2 de 5 Em Succession, o magnata Logan Roy (Brian Cox) precisa decidir quem será seu sucessor em um grande conglomerado de mídia — Foto: Reprodução/IMDb Em Succession, o magnata Logan Roy (Brian Cox) precisa decidir quem será seu sucessor em um grande conglomerado de mídia — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo do episódio três: Casamento de Connor

O magnata do conglomerado midiático Waystar RoyCo, Logan Roy, parte em uma viagem para a Suécia bem no dia do casamento entre seu primogênito Connor (Alan Ruck) e Willa Ferreyra (Justine Lupe) em Nova Iorque. O empresário está acompanhado de Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), executivo genro de Logan. Juntos eles pretendem fechar um acordo de negócios com o Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), CEO da empresa de mídia GoJo.

O patriarca da família Roy chega até a falar com o filho Roman Roy (Kieran Culkin), que está em um iate à caminho da cerimônia de casamento do irmão, para que ele demita Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) em seu lugar. O motivo seria a falha da conselheira geral em solucionar um escândalo de exploração sexual que envolvia um dos executivos da companhia Waystar Royco, de propriedade de Logan.

3 de 5 Logan Roy momentos antes de partir em viagem para a Suécia — Foto: Divulgação/HBO Max Logan Roy momentos antes de partir em viagem para a Suécia — Foto: Divulgação/HBO Max

Roman chega a conversar com Gerri, que antes de ouvir o que o herdeiro tem a falar, age de forma ríspida. A postura muda quando Roman a demite sob a ordem de seu pai, fazendo com que ela aja de maneira inexpressiva. Pouco tempo depois, Roman tenta entrar em contato com o pai para informar que fez que ele pediu, mas as ligações caem na caixa postal.

Pouco tempo depois, no entanto, ele recebe uma ligação de Tom dizendo que seu pai estava "muito doente" e recebendo massagem cardíaca para ser reanimado. Sem explicar direito o que aconteceu com Logan, o genro diz que ele sofreu um colapso quando estava no banheiro. Em seguida, outros dois filhos de Logan ficam sabendo do ocorrido: Kendall (Jeremy Strong) e Shiv (Sarah Snook). Como Logan tinha maior proximidade com Shiv, sua filha caçula, os irmãos pedem para que ela tente falar com o pai e, assim, fazer com que ele se reanime. Porém, Tom afirma que o magnata já não respondia aos batimentos cardíacos e morreu em pleno voo.

Dentro do avião, a equipe restante da Waystar RoyCo ensaia uma forma de como divulgar a morte de Logan para a imprensa mundial, pois seu falecimento terá um impacto gigantesco no mercado. Já em Nova Iorque, os demais irmãos ficam arrasados com a morte do pai e comunicam a outras pessoas da empresa que estão no casamento.

4 de 5 Roman recebendo a ligação a respeito da morte do pai — Foto: Divulgação/HBO Max Roman recebendo a ligação a respeito da morte do pai — Foto: Divulgação/HBO Max

Mesmo dotado de um comportamento controlador e egoísta com os próprios filhos, a morte de Logan causa um impacto em Kendall, Shiv e Roman, que não sabem como agir emocionalmente. Connor é avisado sobre a morte do pai. Mesmo estarrecido, decide prosseguir com o casamento com poucos convidados. Os três irmãos vão até o aeroporto de Teterboro aguardar a chegada do corpo do empresário.

A imprensa está em peso no local aguardando um pronunciamento. Shiv lê uma carta feita em conjunto com os demais irmãos para comunicar o que será da família a partir de agora. Roman vê as ações da Waystar RoyCo caírem na bolsa. E Kendall, mesmo se sentindo ignorado pelo pai em vida, cai no choro ao ver a ambulância que transporta o corpo de Logan Roy.

5 de 5 Shiv lê uma carta para a imprensa sobre a morte de Logan — Foto: Divulgação/HBO Max Shiv lê uma carta para a imprensa sobre a morte de Logan — Foto: Divulgação/HBO Max

Repercussão do público

No momento, o episódio tem nota 10 no IMDb, com base na votação de 12 mil usuários. No índice do portal, 94% dos votos (cerca de 11 mil usuários) deram nota 10 ao terceiro capítulo. No Metacritic, Casamento de Connor tem média 8.9, com base em sete avaliações do público. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 100%, baseado em 19 resenhas da audiência.

Nos EUA, o impacto da morte do personagem foi tão grande que o jornal Los Angeles Times publicou um obituário falso em seu site sobre Logan. No Twitter, a morte de Logan repercutiu entre os espectadores, que elogiaram a forma como o evento é mostrado dentro da série e seu impacto entre os personagens.