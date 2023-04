O que é dorama? Veja o que significa e principais produções do gênero

Os doramas são produções asiáticas dramatizadas, que conquistaram o mundo do streaming nos últimos anos. O termo, que originalmente se refere aos títulos japoneses, acabou englobando diversas produções asiáticas, como os famosos K-dramas ou doramas coreanos. Com episódios semanais, o formato se assemelha às séries norte-americanas, mas também possuem características das já conhecidas telenovelas brasileiras. Com sucesso crescente, a Netflix é casa de títulos famosos como Alice in Borderland, Round 6 e Uma Advogada Extraordinária, por exemplo. Outras plataformas, como a Viki, abriga o clássico Globin.

Apesar da crescente audiência e fã-clube fiel, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é dorama, quais os formatos e onde assistir aos títulos mais populares online. A seguir, vamos explicar o conceito e dar dicas para ficar por dentro sobre as novidades deste universo.

2 de 4 Doramas são produções asiáticas dramatizadas, como Jardim de Meteoros — Foto: Divulgação/Netflix Doramas são produções asiáticas dramatizadas, como Jardim de Meteoros — Foto: Divulgação/Netflix

O que é dorama?

O termo dorama é derivado da palavra “drama” em japonês. Os doramas, são produções dramáticas muito populares nas emissoras de televisão asiáticas, que vem dominando outros países. Em geral, as histórias possuem um final fechado, ou seja, normalmente não se espera uma segunda temporada. Porém, com a ascensão do segmento no mundo dos streamings ocidentais, essa característica já está mudando, como aconteceu com “Uma Advogada Extraordinária”, renovada para segunda temporada pela Netflix, com previsão de chegada em 2024.

Os doramas têm semelhanças com as novelas latino-americanas, por terem roteiros mais fechados e enredos dramáticos acentuados. Por outro lado, também são parecidos com os seriados estadunidenses e europeus, por possuírem menos núcleos narrativos, com foco central em poucos personagens.

Outra característica comum aos doramas são a presença de idols no elenco. Não é raro produções contratarem cantores famosos nos países para papéis protagonistas, chamando ainda mais atenção do público. É o caso, por exemplo, da cantora IU no K-drama “Hotel Del Luna” (Netflix), Choi Min-ho do grupo Shinee no dorama coreano “The Fabulous” (Netflix) e Yamashita Tomohisa do NEWS no dorama japonês “De Cinco às Nove” (Viki).

Dorama x K-drama: entenda as diferenças

Por ser derivado da pronúncia dos japoneses, o termo dorama trataria apenas dos títulos produzidos no país. Porém, tornou-se sinônimo de drama, normalizando expressões como "doramas coreanos" e "doramas chineses". Cada nação, entretanto, possui seu próprio estilo e especificidades, que diferenciam os títulos pelo mundo.

Vale lembrar que também é comum adicionar a primeira letra do país antes do termo para exemplificar de onde é aquela produção: K-drama (Coreia), J-drama (Japão), C-drama (China), TW-drama (Taiwan) são alguns exemplos.

3 de 4 Alice in Borderland é o dorama japonês com duas temporadas na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Alice in Borderland é o dorama japonês com duas temporadas na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Diferentes formatos de dorama

Em relação ao aspecto técnico, os formatos de dorama podem varias na duração dos capítulos e quantidade de episódios. Dependendo da nacionalidade e até mesmo do gênero. Doramas chineses, por exemplo, costumam ter cerca de 40 episódios de 40 minutos, enquanto os K-dramas apresentam cerca de 16 episódios, de uma hora. Os japoneses também são mais curtos, com média de 11 episódios, que podem durar um pouco mais de uma hora. Porém, títulos de outros países, como Taiwan e Tailândia, também fazem sucesso e possuem suas próprias características.

Já os formatos de narrativa mais populares são os de romance, que trazem roteiro mais leve e casais inocentes, se comparado aos títulos produzidos nos Estados Unidos e no Brasil. Porém, também existem doramas históricos, focados em períodos antigos do país, como as dinastias, e escolares, que se passam no Ensino Médio ou têm o núcleo principal na escola. Outros que chamam atenção do público são os doramas de suspense, policial, terror e fantasia.

Doramas de sucesso

Há diversos doramas famosos - para além de Round 6 - para quem quer entrar neste universo. O dorama sul-coreano de fantasia Goblin (2016), por exemplo, foi um dos maiores sucessos do país, com Gong Yoo (Round 6) e Kim Go-eun (As Três Irmãs) no elenco. O enredo, exibido originalmente na tvN, fala sobre o general imortal Kim Shin que é traído pelo seu Rei. Nos dias atuais, já com 900 anos de idade, seu encontro com o Ceifador muda tudo. O K-drama está disponível no Viki. Uma Advogada Extraordinária, A Lição e Intensivão do Amor são outros exemplos de K-dramas no catálogo da Netflix.

Já Alice in Borderland (2020) trouxe para a evidência os doramas japoneses na Netflix. Baseado no mangá de mesmo nome, a história mostra Ryohei Arisu, um jovem viciado em videogame que se depara com uma nova versão de Tóquio. Preso em um jogo, ele deve batalhar com os seus amigos para sobreviver. Kento Yamazaki (A Última Ficha) e Tao Tsuchiya (Envolvimento em assuntos familiares) são nomes conhecidos do elenco.

Nos doramas chineses, Jardim de Meteoros (2018) se destaca. Com 49 episódios, disponíveis na Netflix, a produção fala de Dong Shancai, uma jovem humilde que consegue entrar em uma universidade de elite. Lá, ela precisa batalhar para encontrar o seu lugar. Shen Yue (Um Amor Lindo Demais) e Dylan Wang (Amor Entre Fada e Demônio) estão no elenco.

4 de 4 Uma Advogada Extraordinária: K-drama ficou no Top 1 da Netflix na semana de lançamento — Foto: Divulgação/Netflix Uma Advogada Extraordinária: K-drama ficou no Top 1 da Netflix na semana de lançamento — Foto: Divulgação/Netflix

Onde assistir a doramas online?

Atualmente, é possível assistir doramas online em diferentes aplicativos de streaming. Os mais conhecidos são Netflix, Viki e Kocowa. No último ano, o streaming responsável por Stranger Things investiu muito nas produções asiáticas e teve como um dos seus maiores sucessos o K-drama Round 6. No catálogo, é possível encontrar várias opções legendadas e dubladas. Os planos da Netflix são divididos em Básico (R$18,90), Padrão (R$39,90) e Premium (R$55,90).

O Viki é outra alternativa, com foco exclusivo em títulos asiáticos. Na plataforma há dramas coreanos, japoneses, chineses, taiwaneses e de outras nacionalidades, com legendas em português. Alguns dos doramas de maiores sucessos estão disponíveis de forma gratuita, mas o serviço também tem planos pagos, como Standard (US$ 4,99 por mês, que vale cerca de R$ 25,50). Já o Plus (US$ 6,99 por mês, próximo a R$ 35,70) também dá direito ao Kowoca, outro streaming popular.