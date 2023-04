O que é regra 367 no TikTok? Entenda a trend de códigos 'secretos' no app

A regra 367 do TikTok tem atiçado a curiosidade dos usuários do aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ). De acordo com o Google Trends , ferramenta que compila as principais pesquisas feitas no Google, na última semana, diversas buscas sobre o assunto tiveram pico de interesse. E esse não foi o único caso em que os "códigos secretos" da plataforma se mostraram relevantes para o público. Termos como "lição 227", "511 significado" e "767" também apresentaram buscas em alta nos últimos dias.

De acordo com os usuários da plataforma, o código 367 do TikTok significa "nunca se apaixone". Em outras redes sociais, com o Twitter e o Instagram , também é possível encontrar referências aos códigos. Como os demais, ele tem sido divulgado por diversos perfis nas plataformas. A origem de todos eles, no entanto, ainda é um mistério. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os códigos e seus significados.

1 de 2 A trend dos códigos no TikTok tem feito muito sucesso entre os usuários, mas a origem segue nebulosa — Foto: Reprodução/Solen Feyissa (Unsplash) A trend dos códigos no TikTok tem feito muito sucesso entre os usuários, mas a origem segue nebulosa — Foto: Reprodução/Solen Feyissa (Unsplash)

O que é beijo do arco-íris no TikTok? Tire essa e outras dúvidas no Fórum do TechTudo

Qual é o significado da regra 367? De onde surgiu?

A regra 367 é uma das mais buscadas pelos usuários e, de acordo com vídeos publicados na plataforma, ela significaria "nunca se apaixone". Algumas pessoas utilizam o código, inclusive, junto a emojis de coração partido, coração envolto em uma atadura ou mesmo junto da imagem realista de um coração para reiterar a mensagem. Além do TikTok, no Instagram e Twitter, o código também tem sido bastante utilizado pelos usuários, que comentam e fazem piadas sobre o significado.

Algumas pessoas, no entanto, ainda têm dúvidas sobre os significados e por que usuários estão postando praticamente de forma aleatória sobre isso em suas redes sociais. Ainda não se sabe, de fato, de onde surgiram esses termos secretos no TikTok, mas alguns perfis de diferentes redes divulgam esses códigos com, supostamente, seus respectivos significados.

2 de 2 Diversos usuários demonstram ansiedade para descobrir o significado de mais códigos no TikTok — Foto: Reprodução/TikTok Diversos usuários demonstram ansiedade para descobrir o significado de mais códigos no TikTok — Foto: Reprodução/TikTok

Sabe-se, porém, que a corrente de códigos secretos conta com páginas em diversos idiomas. Nas pesquisas feitas pelo TechTudo, foram encontrados os termos em português, inglês, alemão, italiano e espanhol.

Há, também, códigos que se fazem referência a letras específicas do alfabeto em vez de frases completas. Nesse caso, os usuários utilizam como uma forma de indicar a letra inicial do nome da pessoa com quem querem se comunicar.

227, 767, 477 e outros códigos buscados

Antes de prosseguir com os significados, é importante ressaltar que alguns dos códigos estão associados a mensagens de cunho depressivo, e relatam, por vezes, temas como o suicídio. Por isso, é importante que o usuário tenha cautela quando for procurar por eles e até mesmo quando for ler o conteúdo da matéria a partir desse momento.

O TechTudo ressalta a importância da ajuda psicológica e, caso você se identifique com os códigos e precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio por meio do telefone 188.

Abaixo, veja alguns dos significados populares sobre os códigos secretos do TikTok.

477 : melhores amigos pra sempre

: melhores amigos pra sempre 736: se não deu certo, é porque não era pra ser

se não deu certo, é porque não era pra ser 472: se apaixonar é bom, as pessoas que são ruins

se apaixonar é bom, as pessoas que são ruins 505: SOS

SOS 276: me ajude, por favor

me ajude, por favor 297: estou fingindo um sorriso

estou fingindo um sorriso 273: não posso continuar com isso

não posso continuar com isso 298: eu odeio estar aqui

eu odeio estar aqui 911: eu preciso de você

eu preciso de você 227: nunca diga "eu te amo" se não te interessa. Nunca fale sobre sentimentos se estes não existem.

nunca diga "eu te amo" se não te interessa. Nunca fale sobre sentimentos se estes não existem. 767: permanecer juntos, mesmo que a maioria sempre se vá.

permanecer juntos, mesmo que a maioria sempre se vá. 888: nunca ame com a alma, pois ela é eterna e as pessoas, momentâneas.

Com informações de TikTok e Twitter

Veja também: como viralizar no TikTok? 4 dicas para ficar famoso no app