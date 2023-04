O que esperar de Star Wars Jedi: Survivor? Saiba tudo sobre o novo jogo

Por se tratar de uma sequência, o game apresentará uma série de melhorias com relação ao seu antecessor, bem como novidades. Por isso, veja, a seguir, tudo o que se sabe sobre Star Wars Jedi: Survivor, como data de lançamento, gameplay e mais.

Star Wars Jedi: Survivor chega em abril para consoles de nova geração PlayStation, Xbox e PC; veja tudo o que se sabe sobre o jogo

Star Wars Jedi: Survivor chega em abril

O novo título da franquia espacial será lançado em 28 de abril. No entanto, vale lembrar que essa nem sempre foi a data de chegada do game, uma vez que ele foi adiado algumas vezes. Inicialmente, ele estrearia em 17 de março de 2022. Porém, no final de janeiro de 2023, foi adiado para a data atual. Até então, as plataformas para as quais ele está confirmado são PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC (via Steam).

Star Wars Jedi: Survivor não vem para PS4, Xbox One e Nintendo Switch; título havia sido adiado pela desenvolvedora antes de ser confirmado para abril de 2023

A jornada de Cal Kestis

Assim como no jogo anterior, Star Wars Jedi Fallen Order , o protagonista é Cal Kestis, interpretado pelo ator Cameron Monaghan (Gotham). O jovem era um Jedi em treinamento na República -- ou seja, um Padawan --, e foi separado de seu mestre após a Ordem 66, quando o Imperador Palpatine ordenou o expurgo de todos os guardiões do Lado da Luz da Força.

O novo game se passa cinco anos após os eventos do primeiro, e, nele, acompanhamos a fuga de Cal do Império. Assim, o protagonista precisa buscar um rumo e propósito, além de lidar com aliados e inimigos inéditos.

Cal Kestis embarca em uma nova jornada em Star Wars Jedi: Survivorl, sequência que se passa cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi Fallen Order

Mudanças na gameplay

Star Wars Jedi: Survivor tem toda a jogabilidade do original, ou seja: combates e exploração em terceira pessoa, com forte elemento de sobrevivência. No entanto, o game também apresenta novidades, como câmaras de provações para o jogador testar suas habilidades Jedi. Elas serão quebra-cabeças, que, ao serem solucionados, renderão pontos de evolução para o personagem principal.

Testes são novidades em Star Wars Jedi: Survivor, e funcionarão tal como as masmorras de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Melhorias na personalização

Star Wars Jedi: Survivor terá melhorias no sistema de personalização presente no primeiro jogo. Originalmente, os jogadores podiam modificar apenas o sabre de luz de Cal Kestis e os seus ponchos -- ou seja, a roupa usada pelo personagem. Agora, será possível mudar a aparência completa do protagonista, incluindo cabelo e roupas inspiradas por outros personagens da saga, como Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker e Han Solo.

Star Wars Jedi: Survivor terá personalização ampliada para estilos de cabelo, roupas e mais

Os planetas do jogo

Assim como no primeiro, o título levará o protagonista Cal Kestis a diversos planetas para explorar e resolver problemas. Um deles é Coruscant, conhecido por ser um “planeta capital”, sede da antiga Ordem Jedi e, posteriormente, do Império. Outro planeta que já confirmado no game é Koboh, um lugar inédito. Além dessas, outras localidades serão reveladas quando o game for lançado.

Coruscant é um dos planetas de Star Wars Jedi: Survivor; na saga de filmes, existem 15 planetas

O jogo é muito grande?

A campanha de Star Wars Jedi: Fallen Order podia levar até 20 horas para ser terminada, dependendo do esforço e comprometimento dos jogadores. Agora, em Star Wars Jedi: Survivor, este tempo deve ser expandido, especialmente se os usuários quiserem coletar extras e participar de todas as câmaras de desafio opcionais. No entanto, ainda não há uma informação oficial sobre o tempo total de gameplay.

Star Wars Jedi: Survivor deve tomar muitas horas para completar; título anterior precisava de mais de 20 horas para ser terminado