Onde assistir a Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) 3? Veja datas e sinopse

A terceira temporada do anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba, no original) estreou no último domingo (9), na plataforma Crunchyroll . Com 49 minutos de duração, o primeiro episódio já está disponível na plataforma com legendas em português. Até o momento, ainda não há confirmação de capítulos dublados. Na trama, um jovem cuja a família foi massacrada por um demônio deve lutar para que a irmã, sua única parente viva, não sucumba a uma maldição.

Antes do primeiro episódio chegar ao streaming, a criação do mangaká Koyoharu Gotouge teve um lançamento para os cinemas, que chegou no Brasil com o nome Demon Slayer: Para a Vila do Espadachim. O longa que inaugura o terceiro arco da franquia, Swordsmith Village, ainda não tem previsão de chegada no streaming. Confira a seguir o que o enredo de Demon Slayer, o que esperar da nova temporada e possíveis datas em que os episódios chegam à plataforma.

2 de 3 Em Demon Slayer, um garoto luta contra demônios que amaldiçoaram sua irmã — Foto: Divulgação/Crunchyroll Em Demon Slayer, um garoto luta contra demônios que amaldiçoaram sua irmã — Foto: Divulgação/Crunchyroll

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Demon Slayer

No Japão, durante a Era Taisho (1912 - 1926), um jovem carvoeiro chamado Tanjiro Kamado tem a família assassinada por um demônio. A única parente que sobreviveu é sua irmã mais nova, Nezuko. No entanto, cai sob a garota uma maldição que, aos poucos, a transforma também num demônio. Destinado a ajudar sua irmã e encontrar o responsável pela morte de seus familiares, Tanjiro decide treinar para ser um caçador de demônios, embarcando numa jornada de salvação e vingança.

O que esperar do arco Swordsmith Village?

No primeiro episódio, um especial com quase 50 minutos de duração, Tanjiro e seus amigos se recuperam após a batalha ocorrida no distrito do Entretenimento. O herói parte em busca da Vila do Ferreiros para consertar sua espada. Enquanto isso, o demônio Muzan, responsável pela morte da família de Tanjiro e a maldição de Nezuko, convoca as Luas Superiores para tratar um assunto importante.

3 de 3 Nezuko, irmã do protagonista Tanjiro. A jovem é transformada em um demônio e cabe a seu irmão salvá-la — Foto: Divulgação/Crunchyroll Nezuko, irmã do protagonista Tanjiro. A jovem é transformada em um demônio e cabe a seu irmão salvá-la — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Ainda de acordo com a sinopse divulgada pelo Crunchyroll, Tanjiro reencontra no vilarejo dois Hashira, os espadachins de elite do Esquadrão de Caçadores de Onis (demônios, na mitologia japonesa). São eles Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa, e Mitsuri Kanroji, o Hashira do Amor. Em uma cena do segundo episódio, vazada em fevereiro desse ano, o protagonista encontra o personagem Yoriichi Type Zero, um boneco para treinamento de batalhas usado desde a era Sengoku.

Quando saem os próximos episódios?

Com o primeiro lançamento de Demon Slayer no domingo, a probabilidade é que os próximos capítulos sejam lançados semanalmente; ou seja, também aos domingos, no mesmo horário da estreia do primeiro (15h30). Porém, a informação não foi confirmada. A duração de cada episódio, os títulos e quando chegarão as versões dubladas também não foram divulgadas. Caso o cronograma de lançamento semanal seja mantido, com a estimativa de 12 capítulos, o terceiro arco terá o final exibido no dia 25 de junho.

Confira o possível cronograma de episódios

Cronograma de episódios de Demon Slayer 3 Episódio Data Sonho de Alguém 09/04 Ep. 2 16/04 Ep. 3 23/04 Ep. 4 30/04 Ep. 5 7/04 Ep. 6 14/04 Ep. 7 21/04 Ep. 8 28/04 Ep. 9 4/04 Ep. 10 11/04 Ep. 11 18/04 Ep. 12 25/04