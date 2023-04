Onde assistir a Tár? Conheça sinopse e elenco do filme indicado ao Oscar

O filme Tár estará disponível para aluguel na loja da Amazon Prime Video a partir do dia 20 de abril. Lançado no ano passado, o drama psicológico teve seis indicações ao Oscar 2023 e tem roteiro e direção de Todd Field. Estrelado por Cate Blanchett, a trama acompanha Lydia, uma renomada maestrina e compositora de música clássica. Ao ser promovida para liderar a Filarmônica de Berlim, ela enfrentará grandes desafios e terá seus segredos mais sombrios revelados ao mundo.

Com mais de duas horas e meia de duração, o longa-metragem estreou no 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza e tem distribuição pela Universal Pictures. Se você gosta de filmes sobre música, confira mais detalhes como sinopse, elenco e repercussão a seguir.

1 de 2 Cate Blanchett dá vida à renomada maestrina e compositora Lydia Tár no longa — Foto: Divulgação/Universal Pictures Cate Blanchett dá vida à renomada maestrina e compositora Lydia Tár no longa — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Tár

A história acompanha Lydia Tár (Blanchett), renomada maestrina com uma carreira invejável que acaba de se tornar a primeira diretora musical feminina da Filarmônica de Berlim. Prepotente e arrogante, a nova regente da orquestra alemã se destaca na indústria da música clássica, que é majoritariamente dominada por homens. Prestes a publicar seu livro de memórias, a protagonista tenta conciliar suas obrigações do trabalho e da família. Onde ela se vê encurralada entre uma gravação ao vivo da Sinfonia nº 5 de Gustav Mahler e a revelação de seus segredos mais sujos.

Assim como uma nota musical pode desafinar repentinamente, Lydia vê sua fachada de profissional exemplar sendo destruída de uma hora para a outra, quando seu mundo começa a desmoronar por conta de um cancelamento. Ao encarar a situação e a natureza mutável do poder na atualidade, a protagonista terá que enfrentar as consequências de seus atos em sua mais profunda ruína.

Elenco

Estrelado por Cate Blanchett (Blue Jasmine) no papel da protagonista Lydia Tár e Nina Hoss (Phoenix) interpretando Sharon, o elenco do filme ainda tem nomes como Noémie Merlant (Paris, 13º Distrito) dando vida à Francesca, Mark Strong (Sherlock Holmes) vivendo Eliot e a novata Sophie Kauer como Olga.

Além disso, juntam-se ao time Sydney Lemmon (Helstrom), Sylvia Flote (Le Blanche Dimanche '75), Julian Glover (Star Wars - O Império Contra-Ataca), Vivian Full (The Noel Diary) e Marie-Lou Sellem (O Amor das Crianças).

2 de 2 Longa de drama é estrelado por Cate Blanchett e estará disponível para aluguel na Loja Prime Video — Foto: Divulgação/Universal Pictures Longa de drama é estrelado por Cate Blanchett e estará disponível para aluguel na Loja Prime Video — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão

Com ampla aclamação da crítica especializada, Tár teve cinco indicações ao BAFTA, das quais venceu apenas na categoria de Melhor Atriz para Cate Blanchett. O longa-metragem também teve uma performance positiva nos sites agregadores, como no IMDb, onde 67 mil usuários avaliaram a obra cinematográfica com nota 7,5.

No Rotten Tomatoes, o trabalho de Todd Field tem um índice de aprovação de 90% da crítica, com base em 333 considerações, e uma pontuação de 74% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, o filme é "guiado pela melodia crescente da performance de notas perfeitas de Cate Blanchett, [...] e ressoa brilhantemente no lado discordante do poder alimentado pela fama".

Já sobre as críticas de veículos internacionais, como o The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw concedeu cinco estrelas ao drama psicológico, tecendo elogios à performance de Cate, que "[...] perfura como a batuta de um maestro no coração".

Por fim, Clarisse Loughrey, do Independent, exalta o roteiro do projeto afirmando que "Tár é essencialmente sobre o nosso momento atual e todos os redemoinhos de discurso em torno do #MeToo e da 'cultura do cancelamento', mas raramente de uma forma que pareça polêmica ou um tapinha nas costas".