Pedaço de Mim é a 1ª novela da Netflix, com Juliana Paes e Vladimir Brichta

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Os protagonistas de Pedaço de Mim são Liana (Juliana Paes) e Tomás (Vladimir Brichta). Segundo informações divulgadas pela Netflix, Liana é uma mulher com o sonho de ser mãe, mas encara em sua vida eventos trágicos e que afetaram seu casamento com Tomás. Juliana Paes comentou que interpretar Liana, uma personagem que a atriz define como cheia de altos e baixos, será um grande desafio e uma ótima oportunidade para sua carreira.

Ainda não há tantas informações sobre Tomás, apenas que terá um casamento conturbado com Liana. Vladimir Brichta também evitou se aprofundar sobre o seu novo personagem, limitando-se a afirmar que Tomás é bastante "incompleto" e que está tirando o seu sono de "um jeito gostoso".

Em relação à primeira novela da Netflix ser brasileira, Juliana Paes afirmou: "o Brasil tem o que há de melhor quando o assunto é melodrama". O ator também reforçou o elogio de atriz ao país e brincou ao dizer que o brasileiro é faixa preta no assunto. No final, tanto Juliana como Vladimir elogiaram a trama e acreditam no sucesso da novela na Netflix.