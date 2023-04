PicPay fora do ar? App apresenta instabilidade, indicam usuários

No Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, houve aumento em pesquisas por termos como "PicPay está fora do ar", "PicPay com problemas" e "PicPay com instabilidade hoje". De acordo com relatos dos usuários do banco digital no Twitter, o aplicativo está com uma pane geral, não permitindo usar seus recursos, como realizar transferências, consultar extrato e acessar o app.