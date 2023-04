Pix da Caixa fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no app hoje

O Pix da Caixa Tem está indisponível nesta quinta-feira (27), indicam usuários nas redes sociais. De acordo com relatos publicados no Twitter, o método rápido de transferências não está funcionando no aplicativo para Android nem no de iPhone (iOS). O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, aponta que a instabilidade começou às 12h51 de hoje, atingindo um pico de 115 reclamações às 13h51.