Samsung quer ChatGPT em celulares e cogita trocar Google por Bing

Uma negociação entre a Samsung e a Microsoft pode resultar numa profunda mudança nos celulares Galaxy. De acordo com o jornal The New York Times, a gigante sul-coreana estaria pensando em adotar o buscador Bing. A plataforma ficaria no lugar da busca do Google, que marca presença nos aparelhos da Samsung há anos. Ainda de acordo com a publicação, os funcionários do buscador teriam entrado em “pânico” e estariam correndo contra o tempo para reverter a decisão.