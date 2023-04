Positivo lança fechadura smart que armazena até 99 senhas

A Positivo anunciou, na terça-feira (4), o lançamento de uma fechadura inteligente que pode armazenar até 99 senhas. A Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir pode ser destravada de cinco modos diferentes: digitando a senha, com cartões, por biometria, utilizando a chave mecânica ou, ainda, por meio do aplicativo oficial e gratuito da marca. Ideal para casas conectadas, a fechadura pode ser integrada a outros produtos inteligentes da Positivo, como lâmpadas smart, por exemplo. O produto já está disponível para venda no site da fabricante pelo preço de R$ 1.299 e por R$ 1.099 na Amazon.