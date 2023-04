Power Rangers: veja sinopse, elenco e trailer do filme de 2017

Com duas horas de duração, a produção é fruto de uma parceria entre os estúdios Lionsgate, Saban Brands e Saban Entertainment. Se você gosta de histórias recheadas com muita ação e aventura, confira, a seguir, mais detalhes de Power Rangers, como sinopse, elenco e repercussão. Vale lembrar que o especial de 30 anos da franquia, Agora e Para Sempre, será lançado no dia 19 de abril como uma produção original da Netflix.

2 de 2 Longa de ação está disponível na Netflix e é estrelado por Dacre Montgomery e Naomi Scott — Foto: Divulgação/Lionsgate Longa de ação está disponível na Netflix e é estrelado por Dacre Montgomery e Naomi Scott — Foto: Divulgação/Lionsgate

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Power Rangers (2017)

A história segue cinco adolescentes desajustados que acabam descobrindo moedas misteriosas e mágicas que lhes concedem superpoderes de forma inexplicável. Um dia, no entanto, eles percebem que a cidadezinha onde moram – Angel Grove – corre um enorme perigo de sofrer um ataque alienígena, bem como o resto do planeta também. Assim, os jovens terão que formar uma equipe e unir forças caso queiram vencer essa força do mal, já que são os únicos que poderão salvar a todos.

Elenco

Além de ser estrelado por Dacre Montgomery (Stranger Things) no papel do protagonista Jason Scott e Naomi Scott (Aladdin) como Kimberly Hart, o elenco de Power Rangers também tem nomes como RJ Cyler (Emergência) vivendo Billy Cranston, Ludi Lin (Mortal Kombat) como Zack Taylor e Becky G (A.X.L.) dando vida à Trini Kwan.

Além disso, fazem parte do time de atuação também Elizabeth Banks (As Panteras), Bryan Cranston (Breaking Bad), Bill Hader (It – Capítulo Dois), David Denman (Mare of Easttown) e Sarah Grey (Pesadelo na Faculdade).

Repercussão

Apesar da enorme popularidade da franquia de Power Rangers, este reboot de 2017 não agradou muito o público, levando em consideração a baixa receita do filme, que arrecadou apenas US$ 142 milhões (R$ 718 milhões, na cotação atual). As notas do filme ficaram, inclusive, um pouco abaixo da média. No IMDb, por exemplo, a adaptação tem nota 5.9, com base em 110 mil avaliações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Dean Israelite tem um índice de aprovação de 51% e uma pontuação de 65% referente à audiência. Segundo o consenso dos especialistas do site em questão, "Power Rangers não tem a diversão excêntrica de seu antecessor na TV nem a ação de grande sucesso de seus competidores de super-heróis cinematográficos".