Prepare o bolso: fabricação do iPhone 15 deve ficar mais cara

Novos rumores vindo da indústria de celulares indicam que a produção do iPhone 15 pode custar 12% mais do que o modelo anterior. Da mesma forma, fabricar um iPhone 15 Pro, o modelo topo de linha da Apple, pode ser 20% mais caro do que o iPhone 14 Pro, em grande parte por causa da fabricação de novos processadores com tecnologia de ponta. As informações vazaram ano perfil especializado @Tech_Reve nesta quarta-feira (26).