Primeira versão do Android 14 é liberada para testes; saiba tudo

O Google lançou, na última quarta-feira (12), a primeira das quatro versões betas planejadas do Android 14. Ela pode ser testada no beta para dispositivos com Pixel compatível - ou seja, Pixel 4a ou mais recente. O lançamento conta com novos recursos e melhorias no sistema operacional, que deve ser anunciado oficialmente na conferência anual da empresa, a Google I/O, prevista para ocorrer no dia 10 de maio. O Android 14 ainda não tem previsão oficial de lançamento, mas, como é de costume da empresa, deve ser liberado a partir de agosto de 2023. Saiba o que esperar do sistema a seguir.