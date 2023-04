Programa Samsung Eco Troca dá desconto para quem leva aparelhos usados

A Samsung divulgou, na última semana, um vídeo com detalhes sobre o Eco Troca. O programa lançado em fevereiro garante desconto em produtos selecionados a consumidores que topam entregar eletrodomésticos e eletrônicos usados. O objetivo da ação é diminuir os impactos causados no meio-ambiente pelo descarte incorreto de equipamentos e ainda estimular a economia circular.

Assim que recebidos, os eletrônicos passam por uma triagem que define o que será reciclado e reinserido na cadeia produtiva como matéria-prima. Os materiais que não forem passíveis de reutilização serão destinados a um fim ambientalmente adequado. Segundo a gigante sul-coreana, o Brasil é pioneiro no projeto. No entanto, a expectativa é que a ideia seja ampliada em breve para outros países, como México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

O procedimento é feito no site da própria empresa de forma totalmente virtual. O horário de atendimento aos interessados em participar é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e aos sábados, das 9h às 18h. Qualquer pessoa que tiver um eletrônico ou eletrodoméstico usado pode participar. A iniciativa aceita dispositivos independentemente da marca e do estado de conservação, já que esses fatores não interferem no desconto aplicado.

As categorias mencionadas no programa são máquina de lavar, refrigerador, ar-condicionado e televisão. Assim, qualquer um desses equipamentos pode ser submetido à entrega para a obtenção do cupom. O voucher, por sua vez, só é válido para a compra de eletrodomésticos da mesma categoria — ou seja, ao descartar uma geladeira, o consumidor tem parte do valor abatido na compra de outra.

O desconto varia entre um equipamento e outro, mas, segundo a empresa, a redução por categoria tem a seguinte margem:

Geladeiras e máquinas de lavar: desconto de até R$ 3 mil

desconto de até R$ 3 mil Aparelhos de ar-condicionado: redução de até R$ 500

redução de até R$ 500 TVs: abatimento de até R$ 5 mil no valor total

As regras de participação ainda indicam que o recebimento da compra deve ser no mesmo endereço de retirada do equipamento antigo. Há também a limitação de uma aquisição com preço reduzido por CPF.

Como participar do programa

O primeiro passo para participar do Eco Troca é entrar no site da Samsung destinado à campanha. Lá, é possível explorar as categorias disponíveis e selecionar o aparelho desejado. Em seguida, basta clicar no ícone do chat, que fica alocado no canto inferior direito da tela, e apertar na opção “Eco Troca” para dar início ao processo.

O atendimento virtual encaminhará um formulário que precisa ser preenchido para viabilizar a retirada do produto antigo. Ao preencher todas as informações necessárias, o consumidor pode voltar ao chat e informar o novo eletrônico desejado. Assim que concluir esta etapa, ele receberá um link que deve direcionar para a compra, já com o voucher aplicado.

Com informações de Samsung Newsroom

