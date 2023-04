PS Plus de maio tem Grid Legends, Chivalry 2 e mais jogos grátis

A PS Plus vai adicionar em maio novos games para assinantes dos planos Essencial, Extra e Deluxe, que poderão ser jogados em PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). Entre os destaques estão os títulos Grid Legends , Chivalry 2 e Descenders, que poderão ser baixados a partir da primeira terça-feira do mês (2) e ficarão disponíveis até 6 de junho.

Com a chegada dos novos games, jogadores terão até o dia 1º de maio para resgatar aqueles que foram liberados em abril, como Sackboy: A Big Adventure, Tails of Iron e Meet Your Maker. Confira, a seguir, mais detalhes sobre as novidades da PS Plus de maio.

1 de 3 PS Plus de maio traz jogo de corrida Grid Legends para PlayStation 5 e PS4; veja detalhes sobre esse e outros jogos novos do serviço — Foto: Reprodução/PlayStation PS Plus de maio traz jogo de corrida Grid Legends para PlayStation 5 e PS4; veja detalhes sobre esse e outros jogos novos do serviço — Foto: Reprodução/PlayStation

Grid Legends - PS5, PS4

O novo game de corrida da desenvolvedora Codemasters traz uma experiência emocionante, com modo carreira, multiplayer crossplay e mais. Nele, uma seleção de mais de 100 veículos aguarda jogadores, como carros de turismo, caminhões, monopostos, carros elétricos e híbridos. As competições podem respeitar as regras de maneira realista ou reunir todos os tipos de veículo em uma grande bagunça.

Há 130 percursos para competir, entre pistas reais, como Brands Hatch e Indianápolis, e cidades famosas como cenário, como Dubai e Londres. O jogo conta ainda com um modo história Drive to Glory, no qual um piloto novato tenta conquistar seu espaço entre os grandes, com participação do ator Ncuti Gatwa (Sex Education e Doctor Who).

Chivalry 2 - PS5, PS4

O divertido e violento game de batalhas medievais da Torn Banner Studios chega a PS Plus, também com crossplay entre diferentes plataformas. O game traz partidas de até 64 jogadores, divididos entre 2 times, para reproduzir o caos dos campos de batalha medievais.

Há 4 classes diferentes para escolher, com 12 subclasses no total, em um sistema de combate no qual alguns golpes têm mais alcance e outros causam mais dano. É possível usar armas como espadas, machados, maças, arco e flecha e mais, além de escolher andar a pé ou a cavalo. O humor sombrio do game se reflete em uma violência exagerada, que envolve desmembramentos e mortes dramáticas.

2 de 3 Chivalry 2 traz batalhas medievais caóticas multiplayer com até 64 jogadores repletas de violência e humor — Foto: Reprodução/PlayStation Store Chivalry 2 traz batalhas medievais caóticas multiplayer com até 64 jogadores repletas de violência e humor — Foto: Reprodução/PlayStation Store

Descenders - PS4

Descenders é um jogo de bicicleta com elementos roguelike, desenvolvido pelo estúdio No More Robots -- mesmos criadores de Action Henk. Nele, players descem uma montanha em duas rodas, ao mesmo tempo que precisam enfrentar vários obstáculos gerados aleatoriamente. Dessa forma, nenhuma partida é igual a outra.

O game chega ao catálogo da PS Plus para ficar de forma permanente, e se destaca pelo grande senso de velocidade e física que apresenta. Apesar de só estar listado para PS4, o título também pode ser jogado no PlayStation 5 (PS5), graças à retrocompatibilidade.

3 de 3 Jogo de descer montanhas de bicicleta Descenders traz elementos Rogue dos criadores de Action Henk — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Jogo de descer montanhas de bicicleta Descenders traz elementos Rogue dos criadores de Action Henk — Foto: Reprodução/PlayStation Blog