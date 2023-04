Quais iPhones terão iOS 17? Dúvida incomoda donos de modelos antigos

A futura chegada do iOS 17 tem gerado dúvidas na comunidade tecnológica, que está dividida sobre a atualização dos celulares iPhone 8 , 8 Plus e iPhone X . A confusão começou nas últimas semanas, após dois perfis especializados em vazar informações sobre a Apple apresentarem dados conflitantes sobre o futuro sistema da maçã. Uma parte acredita que há uma vulnerabilidade no processador A11 que não foi corrigida e que poderia expor usuários a riscos mais sérios. A outra, por sua vez, afirma que aparelhos aptos a rodar o iOS 16 têm plena capacidade de desfrutar do software seguinte.

A dúvida se estende ao iPadOS, sistema presente nos da maçã. Nesta categoria, a discussão segue a mesma prerrogativa e põe em dúvida o update dos modelos iPad de quinta geração e iPad Pro de primeira geração.

Um dos relatos indica que os modelos supostamente excluídos da lista de atualização teriam uma brecha não corrigida nos processadores lançados desde o chip A5 até o A11. Na prática, isso engloba desde o iPhone 4S até o iPhone X, incluindo o iPhone 8.

Segundo um pesquisador da área consultado pelo portal 9to5Mac, há uma vulnerabilidade no Bootrom do telefone capaz de gerar um jailbreak permanente. Isso poderia resultar no controle total do aparelho por parte de um invasor mal-intencionado.

Na contramão da análise acima, há quem diga que todos os modelos compatíveis com o iOS 16 estão aptos a receber o iOS 17. Ao observar o histórico de cobertura da Apple, é possível questionar ao menos a falta do iPhone X na lista de contemplados pelo update, já que a empresa costuma garantir no mínimo cinco anos de atualizações. Em alguns casos, a cobertura chegou a oito anos.

No entanto, também é preciso ter em mente que alguns sistemas vêm para dar fim ao suporte da fabricante, como foi o iOS 16 para o iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus, além do iPhone SE de 1ª geração.

A falta de precisão nos vazamentos pode ser explicada por diversos fatores, entre eles o desconhecimento do processo total de criação de um software ou hardware, até mesmo por parte de engenheiros que trabalham na gigante de Cupertino. Assim, a resposta deve ser anunciada somente no lançamento do sistema. Há expectativa de que a Apple detalhe o iOS 17 na conferência WWDC, marcada para junho.