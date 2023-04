Os carros elétricos ganham cada vez mais destaque no Brasil. Volvo , Tesla , Nissan , Chevrolet e BMW são exemplos de marcas com modelos de automóveis elétricos à venda no território brasileiro. Os veículos prometem entregar diversas vantagens ao meio ambiente e ao consumidor, como emissão zero de poluentes, baixo custo de manutenção e funções inteligentes que tornam a direção mais segura. Entretanto, os preços destes automóveis ainda são altos para a maioria dos consumidores.

Para entender este segmento, o TechTudo conversou com representantes da Volvo. Afinal, quando os carros elétricos vão ficar mais baratos no Brasil? A resposta da empresa, no entanto, não dá muitas perspectivas a curto prazo. "Assim como outras tecnologias, acreditamos que à medida que a produção for se tornando em larga escala, os preços tendem a diminuir. Toda tecnologia nova tem um custo maior de produção e de desenvolvimento", contextualizam.

Quando carros elétricos vão ficar mais baratos no Brasil? Entenda desafios do setor

Carros elétricos: conectividade, segurança e vantagens ecológicas

Nos últimos anos, os veículos elétricos foram equipados com uma série de recursos avançados de conectividade, que visam a proporcionar uma experiência de condução mais integrada. Para além de serem carros elétricos, os modelos são verdadeiros automóveis inteligentes. Com sistemas de entretenimento informativos sofisticados, os motoristas podem acessar informações sobre o veículo, navegação em tempo real, entretenimento e outras funções diretamente do painel. Aplicativos móveis permitem o monitoramento e o controle a distância de aspectos como o nível da bateria dos carros, o aquecimento ou resfriamento do veículo e a localização dos pontos de recarga mais próximos.

"O carro elétrico tem muitas vantagens. A começar que é um produto altamente tecnológico, que reúne as últimas inovações da indústria. Fora isso, é um carro que não despeja gases na atmosfera, sendo 100% limpo. E também não emite som, tornando o rodar mais agradável para quem está conduzindo", destaca a Volvo. De fato, os carros elétricos são uma alternativa mais sustentável aos veículos movidos a gasolina ou diesel, emitindo menos gases poluentes.

À medida que os sistemas de geração de energia se tornam mais limpos e renováveis, a eletricidade utilizada para carregar as baterias deles também se torna mais sustentável. "Outro destaque está no One Pedal Drive, um recurso que pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e frenagem muito mais práticas através de um único pedal. Ou seja, para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia", comentou a Volvo sobre alguns de seus automóveis.

Os carros elétricos também têm menos peças móveis do que os veículos tradicionais, e isso diminui a necessidade de manutenção e geração de resíduos. A reciclagem e o reaproveitamento de baterias usadas também têm sido objeto de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de criar uma cadeia de suprimentos mais circular e reduzir o impacto ambiental associado à extração de minerais e materiais.

Preços e modelos de carros elétricos da Volvo no Brasil

No Brasil, há uma variedade de modelos de carros elétricos disponíveis no mercado. O Nissan Leaf, o Chevrolet Bolt, a BMW i3 e o Volvo XC40 Recharge Plus são alguns deles. Os preços variam conforme o modelo, mas geralmente começam em valores próximos a R$ 200 mil e podem ultrapassar R$ 500 mil, dependendo das especificações.

A fabricante sueca é uma das empresas que conta com a maior frota de carros elétricos no Brasil: ssão mais de 1.500 veículos, sendo o XC40 Recharge Plus o de maior presença, com mais de 1.100 unidades vendidas. "A Volvo Cars pretende vender apenas carros totalmente elétricos e eliminar qualquer carro de seu portfólio com motor de combustão interna, incluindo híbridos. Estamos planejando nos tornar uma empresa de carros totalmente elétricos porque isso é fundamental para que nossa empresa se torne mais sustentável e também para nosso sucesso futuro".

Entre os demais veículos elétricos da Volvo que podem ser encontrados no Brasil em abril de 2023, estão os C40 (elétrico), o XC60 e o XC90 (ambos híbridos). Os preços dos veículos da marca variam entre R$ 329.950 e R$ 573.950, segundo informações da montadora.

Eletroposto Volvo em estranha entre São Paulo e Belo Horizonte

Carregadores de carros elétricos AC e DC: entenda as diferenças

Um dos fatores que justificam o alto valor dos automóveis é a rede de eletropostos. No evento Volvo Summit 23, que aconteceu em março em São Paulo, representantes da marca explicaram que parte do valor das vendas dos automóveis é usada justamente para abertura de novas rotas de carregamento no Brasil. Ou seja, as recargas são gratuitas, mas no momento da compra o consumidor de certa forma financia a instalação dos novos postos. "A Volvo possui mais de mil eletropostos AC e sete DC. Os eletropostos AC estão localizados em todo o Brasil, com mais abrangência na região sudeste. Os eletropostos ultrarrápidos (DC) começaram a ser instalados no ano passado [2022] e a primeira fase contempla 13 pontos", explica a empresa sueca.

Os carregadores AC (corrente alternada) e DC (corrente contínua) são dois tipos principais de carregadores utilizados para abastecer veículos elétricos. Ambos têm suas características e aplicações específicas, com base na velocidade de carregamento, eficiência e infraestrutura necessárias.

Entenda as diferenças entre carregadores elétricos AC e DC

Carregadores AC

Os carregadores AC fornecem energia em corrente alternada, que precisa ser convertida em corrente contínua pelos sistemas de gerenciamento de energia do veículo elétrico (conversor embarcado) antes de ser armazenada na bateria. Eles geralmente oferecem uma potência de carregamento entre 3 kW e 22 kW, dependendo do carregador e do veículo. O tempo de carregamento varia, mas, em média, pode levar entre quatro e oito horas para preencher completamente a bateria de um veículo elétrico.

Estes modelos são comumente instalados em residências, locais de trabalho e pontos de recarga públicos de menor potência. Eles normalmente utilizam a infraestrutura elétrica existente e são mais baratos do que os carregadores DC. Por outro lado, os modelos AC são mais lentos em comparação aos DC.

Carregadores DC - rápidos ou de alta potência

Os carregadores DC, também conhecidos como carregadores rápidos ou de alta potência, oferecem uma velocidade de carregamento significativamente maior em comparação aos AC. Eles fornecem potências de carregamento entre 50 kW e 350 kW (ou até mais, em alguns casos).

Diferentemente dos carregadores AC, os carregadores DC fornecem energia diretamente em corrente contínua. Isso elimina a necessidade de conversão a bordo do veículo, o que viabiliza um carregamento mais rápido e eficiente. Isso permite que os veículos elétricos atinjam 80% da capacidade total da bateria em torno de 30 a 60 minutos.

Devido à maior demanda de energia e potência, os carregadores DC são mais comuns em estações de recarga dedicadas, como postos de gasolina e paradas em rodovias. Eles requerem um investimento maior e infraestrutura elétrica mais robusta para suportar a alta potência de carregamento.

Postos de carregamento de carros elétricos ainda são grande desafio no Brasil

O Brasil ainda conta com um número limitado de postos de recarga, o que dificulta a expansão do mercado — e o barateamento — dos automóveis. Esta limitação dificulta a mobilidade dos motoristas, que precisam planejar cuidadosamente suas rotas e horários de carregamento. A concentração dos pontos de recarga em áreas urbanas e regiões mais desenvolvidas deixa áreas rurais e regiões menos desenvolvidas desatendidas, limitando a adoção de veículos elétricos nestas áreas.

Mesmo em locais em que existem pontos de recarga, a disponibilidade e o tempo de carregamento podem ser problemáticos. A maioria dos pontos de recarga no Brasil ainda é do tipo AC, o que pode resultar em tempos de espera mais longos e, consequentemente, menor praticidade no uso diário.

"A Volvo tem um plano de instalação de carregadores ultrarrápidos dividido em cinco fases. Acabamos de anunciar a segunda [fase] em que, totalizando, chegaremos a 28 carregadores ultrarrápidos, sete estados e quase 10 mil quilômetros de rodovias cobertos pelos eletropostos da Volvo Car Brasil. É um dos maiores investimentos que uma marca faz em infraestrutura de eletrificação no Brasil e queremos continuar expandindo para possibilitar cada vez mais que os proprietários de veículos elétricos, tanto da Volvo, como de outras marcas, possam fazer suas viagens com tranquilidade", explicou a marca.

