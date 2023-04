Rainha Cleópatra: veja data de lançamento e trailer da série da Netflix

A Netflix divulgou em suas redes a segunda temporada da série Rainhas Africanas. Desta vez, a personagem histórica a ser retratada é Cleópatra, rainha do Egito que viveu entre os anos 69 a 30 antes de Cristo. O docudrama contém quatro capítulos e tem data de estreia marcada para o dia 10 de maio. A atriz Jada Pinkett Smith (franquia Matrix) participa da produção executiva. No elenco, a rainha é interpretada por Adele James (Casualty).

A escalação de uma atriz negra para o papel da rainha egípcia causou polêmica nas redes sociais e no Egito, o que trouxe discussões sobre a verdadeira etnia da regente egípcia. Vale lembrar que o seriado é acompanhado de historiadores que complementam a produção com dados históricos sobre as rainhas. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo e equipe técnica de Rainha Cleópatra.

Enredo de Rainha Cleópatra

A série consiste em dar visibilidade a aspectos de Cleópatra pouco explorados nas universidades ocidentais. São abordados a vida de Cleópatra como futura rainha do Reino Ptolomaico do Egito, dinastia iniciada em 323 a.C até 30 a.C (ano da morte da rainha) construída sob forte influência grega.

Suas habilidades intelectuais e disposição para enfrentar batalhas são mostrados no docudrama, além de seu relacionamento amoroso com os imperadores romanos Júlio César e Marco Antônio. Além das reconstituições dramáticas, as cenas são acompanhadas por entrevistas de historiadores especializados que dão suporte teórico aos fatos narrados na série.

Polêmica na escalação de atriz principal

O trailer da série causou polêmica no Egito, onde foram contestadas a etnia de Cleópatra como sendo negra. Historicamente, a rainha pertencia a uma família grega, cujo pai era o general grego Ptolemeu XII Auleta, que governou o Egito durante os anos 80 a 58 antes de Cristo. A origem da mãe de Cleópatra é incerta, sendo especulado entre os historiadores que seja a egípcia Cleópatra V Tryphaena. Por conta da genealogia desconhecida, não se sabe se Cleópatra era definitivamente grega (portanto, branca) ou mestiça.

No Egito, o advogado Mahmoud al-Semary entrou com um processo contra Netflix no Ministério Público do país africano, alegando que "muito do que a plataforma Netflix exibe (no trailer) não está em conformidade com os valores e princípios da sociedade islâmica, especialmente os valores egípcios". Juntou-se ao protesto o ex-Ministro de Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, que afirmou que a Netflix estaria "falsificando fatos" ao retratar a regente como negra.

Para interpretar a personagem, foi escalada Adele James, uma atriz birracial de cabelo crespo. De acordo com a pesquisadora Sally Ann Ashton, uma das entrevistadas para a série, "já que Cleópatra se identificava como egípcia, parece estranho em insistir na retratação dela como inteiramente europeia." Ashton ainda lembra que a rainha governava o Egito antes da chegada dos assentamentos árabes no norte da África, o que favoreceu ainda mais a multiculturalidade existente no antigo reino africano.