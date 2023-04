Realme C55 chega ao Brasil copiando notch do iPhone Pro; veja preço

A Realme trouxe ao Brasil o celular Realme C55 pelo preço sugerido de R$ 2.299. O smartphone apresenta inúmeros atributos, como o a telona ideal para gamers ou a recarga rápida. No entanto, o que salta mesmo aos olhos é o recurso que copia o interessante notch do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max . A ferramenta chamada de Mini Cápsula fica parte superior e exibe atalhos interativos a depender do que o usuário está fazendo, como o controle de mídia ou as notificações de sistema.

O novo modelo da Realme sai de fábrica com Android 13, o mais recente sistema móvel do Google.

2 de 4 Realme C55 tem um oonjunto de câmera que chama a atenção no design — Foto: Divulgação/Realme Realme C55 tem um oonjunto de câmera que chama a atenção no design — Foto: Divulgação/Realme

O Realme C55 tem display do tipo LCD de 6,72 polegadas, com resolução Full HD+ (1.080 x 2.400) e taxa de atualização de 90 Hz. Ele vem com processador MediaTek Helio G88, até 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento total, que pode ser expandido com cartão microSD. Vale ressaltar que, por conta dos softwares já instalados, o tamanho disponível para o consumidor é de 226,3 GB.

A ficha técnica inclui um conjunto de câmera principal formado por sensor principal de 64 megapixels (MP) e um secundário, para profundidade de campo, de 2 MP. Este aparelho não tem zoom ótico, mas oferece um flash LED e consegue realizar gravações de vídeo em Full HD com 60 quadros por segundo. Já a câmera selfie possui 8 MP.

3 de 4 Realme C55 tem tela gigante de 6,72 polegadas — Foto: Divulgação/Realme Realme C55 tem tela gigante de 6,72 polegadas — Foto: Divulgação/Realme

Para completar, o Realme C55 tem sensor de impressão digital na lateral, conexão Bluetooth 5.2 e NFC. Ele também possui entrada P2 para fones de ouvido e todos os principais sensores de movimento e percepção do ambiente. Por outro lado, fica devendo internet 5G – algo que aos poucos começa a chegar a aparelhos intermediários, como o recém-anunciado Multi H 5G. A bateria comporta 5.000 mAh.

De acordo com a divulgação oficial, o aparelho tem um corpo “ultrafino” de apenas 7,91 mm de espessura e está disponível no Brasil a partir desta quarta-feira (05) em duas cores: preto e “Sunshower”, algo como “banho de sol” em português. De acordo com a fabricante, haverá preço promocional de R$ 1.799.

Fone de ouvido

4 de 4 Fone de ouvido Realme TechLife Buds T100 — Foto: Divulgação/Realme Fone de ouvido Realme TechLife Buds T100 — Foto: Divulgação/Realme

A Realme também comunicou a chegada do fone de ouvido sem fio Realme Techlife Buds T100 pelo preço sugerido de R$ 299. O aparelho fica dentro de um estojo com cantos arredondados. De acordo com a marcam, os fones trazem driver dinâmico de 10 mm. O domo de titânio promove um som mais fiel, com graves encorpados.

Além disso, o T100 tem algoritmo para cancelamento passivo de ruído (ENC) com uso de inteligência artificial. Em uso convencional, o fone de ouvido da Realme consegue reproduzir até 6 horas de música e a bateria tem mais 28 horas de autonomia.

🎥 Saiba como funciona o NFC do celular no vídeo abaixo