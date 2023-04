Redmi Note 10S começa a receber atualização com MIUI 14

A compilação com todas as novidades está sob o firmware V14.0.2.0.TKLINXM e, segundo o site MySmartPrice, ocupa espaço de 3,2 GB. Portanto, é recomendável fazer o download em uma rede Wi-Fi, para não correr o risco de estourar o seu plano de dados do celular.

O novo sistema também traz melhorias nos aspectos de segurança e privacidade, com criptografia trabalhando no gerenciamento local de arquivos. Vale dizer também que o MIUI 14 traz uma ferramenta de hub familiar, para que até nove pessoas possam compartilhar os serviços de nuvem da Xiaomi, incluindo acesso aos mesmos arquivos, por exemplo.

O Redmi Note 10S foi lançado no Brasil em maio de 2021 e chegou por aqui pelo preço sugerido de R$ 2.799. O dispositivo possui tela do tipo AMOLED com 6,43 polegadas de tamanho, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 60 Hz. A ficha técnica de desempenho é formada por uma CPU octa-core Mediatek Helio G95, até 8 GB de memória RAM e opções com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, com espaço para cartão de memória de até 512 GB.