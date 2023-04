Relembre oito pegadinhas 'tecnológicas' de 1º de abril

Google , Sony e Youtube já fizeram pegadinhas memoráveis no Dia da Mentira. Contagiadas pelo espírito descontraído do primeiro de abril, estas e outras empresas usaram a imaginação para criar produtos tecnológicos inovadores para o dia a dia — mas que não passam de uma brincadeira. As invenções "lançadas" vão desde um gnomo de jardim compatível com o sistema de casas conectadas Google Home , até próteses de silicone smart com iluminação LED e conexão Bluetooth . Ainda que muitas destas ideias sejam impraticáveis ou absurdas, elas servem como lembretes divertidos do quão longe a tecnologia avançou e das possibilidades infinitas que ainda estão por vir.

Estas brincadeiras também permitem que as pessoas discutam e reflitam sobre o papel da tecnologia em nossas vidas e a maneira como ela pode ser usada para melhorar nossa existência, mesmo que seja apenas por meio de uma boa risada. Confira, a seguir, oito pegadinhas tecnológicas geniais de primeiro de abril e divirta-se.

2 de 3 Piada de 1º de abril: clínica suíça lança próteses mamárias com iluminação colorida de LED — Foto: Reprodução/Lucerne Clinic Piada de 1º de abril: clínica suíça lança próteses mamárias com iluminação colorida de LED — Foto: Reprodução/Lucerne Clinic

1. Silicone Smart

O Silicone Smart foi uma pegadinha de primeiro de abril que prometia revolucionar o mercado da tecnologia e da beleza com uma inovação surpreendente: próteses de silicone que se adaptam ao corpo e oferecem uma experiência de vestível inteligente como nunca vista antes. Criado por uma clínica de estética suíça, o dispositivo contaria com um sistema de iluminação LED que poderia ser controlado por um aplicativo de celular, de forma semelhante a uma lâmpada inteligente.

Além da possibilidade no mínimo curiosa de iluminar os seios de dentro pra fora, a piada era que o Silicone Smart prometia melhorar a condição física do usuário, apesar de não passar de um pedaço de silicone comum. As próteses supostamente seriam capazes de monitorar a saúde do corpo e oferecer recomendações de bem-estar personalizadas, o que provocou risadas e discussões entre os entusiastas de tecnologia nas redes sociais.

2. Carregador de comida

Outra empresa que apostou no absurdo como forma de humor foi a Sony, que lançou um Carregador de Comida. Este dispositivo, aparentemente futurista, prometia transformar alimentos em energia para carregar dispositivos eletrônicos. A ideia por trás da brincadeira era convencer as pessoas de que a tecnologia teria avançado tanto que seria possível alimentar nossos gadgets favoritos com a mesma fonte que fornece a energia para os humanos — nossas refeições.

A pegadinha se tornou viral, porque, para além das boas risadas proporcionadas pelo vídeo da Sony, a brincadeira gerou reflexão. Muitos se perguntavam se um dia a ideia poderia realmente se tornar realidade, levantando debates sobre a possibilidade de um futuro sustentável alimentado por comida.

3. Laptop inflável

O laptop inflável da Toshiba foi outra pegadinha de primeiro de abril que gerou muitas risadas e interesse. O conceito envolvia um laptop extremamente leve e portátil que poderia ser inflado como um colchão de ar. Além de ser fácil de transportar, o dispositivo prometia ser à prova d'água, o que o tornava perfeito para o uso na praia ou piscina.

Entretanto, não demorou muito para que as pessoas percebessem que se tratava de uma brincadeira, já que um laptop com essas características seria praticamente impossível de ser fabricado, especialmente considerando a quantidade de componentes eletrônicos necessários para o funcionamento de um dispositivo como este.

4. Teclado de plástico bolha

O teclado de plástico bolha do Google foi uma das pegadinhas de primeiro de abril que ganhou destaque pela criatividade e pelo apelo nostálgico. A brincadeira consistia em um teclado feito inteiramente de plástico bolha, onde cada tecla era uma pequena bolha que estourava ao ser pressionada, proporcionando uma experiência tátil e sonora única.

Embora a ideia parecesse divertida e relaxante, era evidente que um teclado assim não seria prático nem durável, servindo apenas como um lembrete de como a tecnologia e o humor podem andar de mãos dadas.

5. Pau de selfie para notebook

3 de 3 Pau de selfie para notebook, mais uma das pegadinhas tecnológicas de 1º de abril — Foto: Reprodução/Google Pau de selfie para notebook, mais uma das pegadinhas tecnológicas de 1º de abril — Foto: Reprodução/Google

O pau de selfie para notebook foi outra pegadinha de primeiro de abril do Google que gerou risadas e espanto. A ideia era permitir que as pessoas tirassem selfies com seus Chromebooks usando um bastão extensível que se conectava ao dispositivo. A piada, é claro, estava na impraticabilidade da ideia, já que os notebooks são muito mais pesados e volumosos do que smartphones ou câmeras compactas.

Apesar disso, a ideia provocou conversas sobre os limites da inovação e as maneiras como a tecnologia pode ser usada para promover a interação social e a expressão pessoal, mesmo que de maneira humorística.

6. Google Gnome

A pegadinha do Google Gnome foi uma das mais memoráveis do primeiro de abril, envolvendo uma paródia do popular dispositivo doméstico inteligente, o Google Home. O Google Gnome era um gnomo de jardim em miniatura com inteligência artificial incorporada, que prometia ajudar os usuários com tarefas ao ar livre e cuidados com o jardim.

A brincadeira gerou muitas risadas, pois o Google Gnome dava conselhos engraçados e inúteis sobre jardinagem e atividades ao ar livre. Apesar de ser uma piada, o dispositivo instigou o público a refletir sobre as diferentes formas como a tecnologia pode ser integrada a objetos cotidianos.

7. YouTube Collection

A pegadinha do YouTube Collection brincou com a ideia de transformar conteúdo digital em produto físico, oferecendo vídeos da plataforma em DVDs entregues em caixas enormes. A piada gerou discussões sobre a relação entre formatos digitais e físicos de mídia, tocou na nostalgia por produtos tangíveis e destacou a quantidade de conteúdo no YouTube e o desafio logístico de entregá-lo fisicamente.

Serviu, também, como uma reflexão humorística sobre a rápida evolução da mídia e a importância de se adaptar às mudanças tecnológicas.

8. Google Wind

Desenvolvida na Holanda, a pegadinha do Google Wind também deu o que falar por seu humor e criatividade, além de destacar a cultura e a tradição holandesas. Como no país europeu chove na maior parte do ano, a proposta do aparelho da Google era usar os tradicionais moinhos de vento do país não para captar vento, mas para repeli-lo. Assim, por meio do monitoramento da plataforma fictícia Google Cloud, os moinhos poderiam colaborar juntos, com aprendizado de máquina, para dissipar nuvens carregadas e trazer de volta o céu claro.

Além disso, o sistema permitiria determinar quando e onde iria chover. Mesmo sendo impossível de implementar, a "invenção" provocou discussões sobre inovação, sustentabilidade, meteorologia e tecnologia, servindo como um lembrete do papel da tecnologia na busca por soluções para problemas globais e na melhoria de nossas vidas e meio ambiente.