Removidos da Netflix em abril: veja filmes e séries que deixam o catálogo

A renovação do catálogo da Netflix continua a todo vapor e, apesar de receber lançamentos badalados, a plataforma de streaming deixará de ser a casa de algumas produções no Brasil. Entre os filmes que estão na lista de retirados do serviço nesse mês de abril, de acordo com a plataforma Upflix, destacam-se as animações da DreamWorks, como Shrek Terceiro, Gato de Botas, Kung Fu Panda e O Poderoso Chefinho.