Resident Evil 4, Dragon Ball e mais jogos têm até 95% off na Nuuvem

A Nuuvem , loja online brasileira especializada em jogos de PC, deu início ao Easter Egg Game Festival nesta quarta-feira (5). Até o dia 13 de abril, milhares de jogos do catálogo estarão em oferta com até 95% de desconto para celebrar a temporada de Páscoa. Entre os destaques está o lançamento mais recente da Capcom , Resident Evil 4 Remake , que está bem mais barato em relação à plataforma Steam , da Valve .

É possível, ainda, aproveitar cupons especiais de desconto compartilhados nas redes sociais da loja, além daqueles que são promovidos por influenciadores parceiros. Seguindo a tradição, também dá para conferir todos os jogos em oferta na planilha pública oficial. Confira, a seguir, os destaques do Easter Egg Game Festival da Nuuvem.

2 de 3 Dragon Ball Z: Kakarot revisita várias das sagas mais icônicas da obra de Akira Toriyama; veja esse e outros games em promoção na Nuuvem — Foto: Divulgação/Bandai Namco Dragon Ball Z: Kakarot revisita várias das sagas mais icônicas da obra de Akira Toriyama; veja esse e outros games em promoção na Nuuvem — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Um dos maiores sucessos recentes da Ubisoft, Far Cry 6 está com um dos maiores descontos já registrados desde o seu lançamento, com uma economia de 76% em relação ao preço original. Isso também vale para Assassin’s Creed Valhalla, que segue a linha de RPG da série, mas agora na mitologia nórdica.

Outro que está em pré-venda e com um preço especial na Nuuvem é Street Fighter 6, jogo previsto para chegar apenas em 2 de junho. Além disso, é possível garantir qualquer uma das edições do jogo de luta da Capcom com 10% de desconto. Outros sucessos como Dragon Ball Z: Kakarot, Batman Arkham Collection, Mortal Kombat 11 e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain também estão em oferta.

3 de 3 Street Fighter 6 promete revitalizar a franquia de luta da Capcom em junho no PC, PlayStation e Xbox — Foto: Divulgação/Capcom Street Fighter 6 promete revitalizar a franquia de luta da Capcom em junho no PC, PlayStation e Xbox — Foto: Divulgação/Capcom

Vale notar que os usuários podem aproveitar outras promoções relâmpago no catálogo, incluindo jogos como Dragon Ball Xenoverse 2, Dying Light Definitive Edition, One Piece Odyssey e Don’t Starve Together por tempo limitado. Existem, ainda, os pacotes Nuuvem Select, que permitem escolher dois jogos em uma lista pré-existente e pagar um valor fixo — R$ 44,99, R$ 69,99 ou R$ 99,99 dependendo do nível selecionado pelo usuário. Veja as principais ofertas:

Resident Evil 4 Remake - R$ 218,99;

Far Cry 6 - R$ 58,99;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 59,99;

Street Fighter 6 - R$ 223,99;

Dragon Ball Z: Kakarot - R$ 34,99;

Batman Arkham Collection - R$ 41,99;

Mortal Kombat 11 - R$ 22,99;

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - R$ 24,74;

Dragon Ball Xenoverse 2 - R$ 20,69;

Dying Light Definitive Edition - R$ 19,99;

One Piece Odyssey - R$ 168,90;

Don’t Starve Together - R$ 8,90;

DayZ - R$ 53,99;

Back 4 Blood - R$ 52,99.