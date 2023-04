Resident Evil e mais jogos da Capcom ficam até 87% mais baratos no Steam

Fãs da Capcom têm uma excelente oportunidade de economizar em jogos da empresa no Steam por tempo limitado durante a "Golden Week Sale". Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter e Devil May Cry são algumas das franquias que estarão com preços reduzidos em seus games. Os títulos da desenvolvedora ficam mais baratos até o próximo dia 7 de maio, com preços entre R$ 9,99 e R$ 84,95, praticados por Umbrella Corps e Capcom Fighting Collection, respectivamente. Confira a seguir mais detalhes sobre os jogos em promoção e a lista completa para comprar mais barato no PC via Steam.