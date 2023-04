RMR das Américas: veja classificadas para o último Major de CS:GO

O RMR das Américas acabou no domingo (9) e confirmou as cinco classificadas para o BLAST.tv Paris Major 2023, último campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O Brasil será representado por FURIA , paiN Gaming e Fluxo, enquanto Team Liquid e Complexity Gaming garantiram presença pela América do Norte. Infelizmente, a classificatória também marcou o fim de um recorde. Gabriel " FalleN " Toledo esteve presente em todos os Major desde a ESL One Katowice 2015, quando atuou pela Keyd, mas não conseguiu vaga pela Imperial Esports dessa vez e ficará de fora do evento.

Vale lembrar que serão 24 equipes participantes no BLAST.tv Paris Major 2023. Até o momento, 15 times das Américas, da Europa e de Ásia-Pacífico já confirmaram presença. As nove vagas que restam serão decididas no RMR B da Europa, segunda classificatória que ocorre entre os dias 11 e 15 de abril. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o RMR das Américas e o Major.

FURIA garantiu a única vaga Legend do RMR das Américas; paiN, Fluxo, Complexity e Liquid irão para o Challengers Stage

RMR das Américas

A classificatória americana para o BLAST.tv Paris Major 2023 ocorreu entre os dias 6 e 9 de abril em Monterrey, no México. A competição reuniu 16 equipes, que avançaram via classificatórias abertas na América do Sul e na América do Norte. Apenas FURIA e Team Liquid não passaram por essas classificatórias, e isso graças aos seus desempenhos no IEM Rio Major 2022. Os outros times participantes foram BESTIA, Imperial Esports, Fluxo, Flamengo Esports, Paquetá Gaming, Team Solid, 00 Nation, Complexity Gaming, paiN Gaming, MIBR, yur, Detonate, Nouns Esports e Los + oNe.

O RMR funcionou no formato suíço novamente, mas, dessa vez, a eliminação era confirmada quando o time chegava a duas derrotas em vez de três, como de costume. Essa regra não deu chances para erro e eliminou boas equipes rapidamente. Primeiro, a 00 Nation, de Marcelo "coldzera" David, que caiu após derrotas para Team Liquid e MIBR. Depois, a eliminação da Imperial Esports, de Gabriel "FalleN" Toledo, que perdeu para Evil Geniuses e Complexity. Veja abaixo a classificação final dos times:

RMR das Américas – Classificação Final Colocação Equipe Vaga no BLAST Paris Major 1° FURIA Legend 2° paiN Gaming Challenger 3° Team Liquid Contender 4° Complexity Contender 5° Fluxo Contender 6°–8° MIBR, Paquetá e Nouns - 9°–12° Imperial, Flamengo, Evil Geniuses e BESTIA - 13°–16° 00 Nation, Team Solid, Los + oNe e yur -

É importante explicar os tipos de vagas no Major. O status Legend garante o time no "Legends Stage", a segunda fase do Major, enquanto os status Challenger e Contender levam as equipes para a primeira fase, o "Challengers Stage". A diferença entre Challenger e Contender é apenas relacionada à seed, colocando o time com status Challenger em um duelo de estreia considerado mais fácil do que um status Contender.

Também vale lembrar que as Américas possuem apenas uma vaga Legend, pois, de todas as representantes da região, somente a FURIA conseguiu chegar ao Champions Stage no IEM Rio Major 2022. Essa única vaga disponível foi conquistada pela FURIA após vitória sobre a paiN Gaming na última série do RMR das Américas, por 2–1.

RMR A da Europa e RMR de Ásia-Pacífico

O fim de semana também teve ação na Europa e na região de Ásia-Pacífico. Reunindo todos os RMRs até o momento, 15 equipes já conseguiram avançar para o Major. Enquanto em Ásia-Pacífico classificaram-se as equipes esperadas, Grayhound e The Mongolz (antiga IHC Esports), o primeiro RMR europeu foi recheado de surpresas, com destaque para a eliminação da atual campeã mundial Outsiders, atuando como Virtus.pro. Campeã do PGL Major Antwerp 2022, a FaZe Clan também não teve um bom desempenho, mas, pelo menos, terá outra chance em uma repescagem.

Veja, na tabela abaixo, as classificadas de ambos os torneios RMR. Lembrando que o RMR B da Europa, que conta com times como Heroic, Cloud9, Ninjas in Pyjamas, Astralis e Team Vitality, acontece entre os dias 11 e 15 de abril, enquanto a repescagem valendo a última vaga do Major será realizada em 14 e 15 de abril.

RMR A da Europa e RMR de Ásia-Pacífico – Equipes Classificadas Vaga RMR A da Europa RMR de Ásia-Pacífico Legend Natus Vincere - Legend Fnatic - Legend Into The Breach - Legend Bad News Eagles - Challenger GamerLegion - Challenger Apeks - Challenger OG - Contender MOUZ Grayhound Contender - The Mongolz Repescagem FaZe Clan - Repescagem Team Falcons - Repescagem B8 -

Sobre o BLAST.tv Paris Major 2023

O Major na França encerrará o ciclo de campeonatos mundiais de CS:GO organizados pela Valve. A razão é o futuro lançamento de Counter-Strike 2 (CS2), que colocou o FPS em uma engine mais moderna, a Source 2, e promete resolver problemas já conhecidos de performance, além de levar um visual renovado. O Major de despedida contará com uma premiação total de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,25 milhões), e o campeão ainda confirmará presença na IEM Cologne 2023 e na BLAST Premier World Final.