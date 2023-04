ROG Ally é novo console portátil da Asus que pode 'bater' Steam Deck

O ROG Ally é o novo portátil da Asus ROG (Republic of Gamers), anunciado no dia 1º de abril no Twitter da empresa. Por conta da data, muitos usuários pensaram que se tratava de uma pegadinha, mas a própria fabricante confirmou que o produto é real. Até então, sabe-se que o ROG Ally vai oferecer sistema Windows 11 , processador AMD Zen 4 com gráficos RDNA 3 e outras funções para alta performance. Dessa forma, o novo console seria um grande concorrente do também portátil Steam Deck , da Valve .

Por enquanto, ainda não foi divulgada uma data de lançamento ou preço estimado para o modelo. No entanto, o youtuber Dave2D, que foi chamado para testes com o produto, afirmou que a Asus planeja um lançamento global. Confira, a seguir, mais informações sobre.

A configuração do ROG Ally impressiona com seu processador AMD Zen 4 e RDNA 3, que, segundo a Asus, é o mais rápido já produzido pela AMD, apesar de sua frequência (GHz) não ter sido revelada. Para fins de comparação, tanto o Steam Deck quanto o PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S utilizam um AMD Zen 2, com processamento de vídeo RDNA 2 personalizado para cada plataforma — chamado "Aerith SOC" no Steam Deck. Nos Estados Unidos, a pré-venda do aparelho será realizada na cadeia de lojas Best Buy.

No vídeo de anúncio, a Asus mostra o remote rodando games como High on Life, Moving Out, WRC Generations, Ship of Fools, Golf with Your Friends, Ghostrunner: Complete Edition e Steelrising. Além dos jogos apresentados, também é possível ver alguns títulos populares em sua biblioteca, como Monster Hunter Rise, Resident Evil Village e Dying Light 2 : Stay Human. Por ter o Windows 11 como sistema, o portátil deverá rodar praticamente qualquer jogo — diferentemente do SteamOS, baseado em Linux do Steam Deck e com limitações de compatibilidade.

No vídeo de teste feito pelo youtuber Dave2D, foram revelados mais detalhes sobre o portátil. As dimensões e peso do aparelho são de 280 x 113 x 39mm e 608 gramas, enquanto o Steam Deck tem 298 x 117 x 50,5 mm e 669 gramas. A tela de ambos possui 7 polegadas, mas a do ROG Ally traz resolução 1920 x 1080p, proporção 16:9, 500 nits (intensidade da luz) a 120 Hz de atualização. Já o portátil da Valve apresenta resolução 1280 x 800p em 16:10, 400 nits e 60 Hz.

O aparelho da ROG também é mais silencioso, com um sistema de dois coolers resfriando o dispositivo. Nas medições de Dave2D, o ROG Ally marcou 20 decibéis contra 37 do Steam Deck. Além disso, por ora, não há informações sobre a bateria e autonomia do ROG Ally. Mas, vale lembrar que a própria Valve oferece uma estimativa bem vaga sobre a autonomia do Steam Deck, que pode variar entre 2 a 8 horas de gameplay conforme o uso.

Além disso, o produto conta com entrada para fone de ouvido, cartão micro SD e leitor de digitais. De acordo com o youtuber Linus Tech Tips, que também testou o aparelho, este último, supostamente, será usado para trocar de perfil.

Para mais, o aparelho possui porta USB-C para comunicação e recarga de bateria, e é capaz de enviar sua imagem para TVs via stream. A Asus afirmou ainda que será possível conectá-lo a placas de vídeo externas da companhia, como a ROG XG Mobile eGPU para aumentar sua potência, com suporte para até a RTX 4090.

Segundo rumores de uma fonte anônima nas redes sociais, o aparelho teria seu lançamento planejado para outubro de 2023, em duas versões. A primeira apresentaria 512 GB de armazenamento por US$ 649 (em torno de R$ 3.285, sem impostos), enquanto a segunda, 1 TB de armazenamento por US$ 899 (aproximadamente R$ 4.551, sem impostos). A fonte ainda afirmou que o console é capaz de se conectar ao Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass, além de ter suporte a visores de realidade virtual.

