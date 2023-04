A Roku , anunciou, nesta quarta-feira (12), a chegada do Roku Express 4K ao Brasil. O media center, que marca a evolução do Roku Express , tem suporte à resolução 4K e não requer uma tomada para funcionar. Basta conectar a caixinha às portas USB e HDMI da televisão, que não precisa ser smart. Com suporte a HDR , HDR10 e HDR10+ e compatibilidade com vários apps populares de streaming , o Roku Express 4K chega às lojas na sexta-feira (14) pelo preço sugerido de R$ 399.

O anúncio foi feito em evento para a imprensa realizado em São Paulo. "A Roku está crescendo e se expandindo no Brasil e estamos orgulhosos de poder oferecer um dos dispositivos de streaming 4K mais acessíveis do mercado", declarou Arthur van Rest, vice-presidente internacional da Roku, sobre o lançamento. A seguir, veja mais detalhes do Roku Express 4K.

2 de 4 Roku Express 4K chega ao Brasil para transformar TV em smart — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Roku Express 4K chega ao Brasil para transformar TV em smart — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A principal característica do Roku Express 4K é ser um dispositivo capaz de "transformar" uma TV comum em smart. Qualquer televisor ou monitor com uma entrada HDMI pode ser usado com o aparelho, que é alimentado por meio de uma porta USB ou pela fonte que o acompanha na caixa. O diferencial é o suporte à resolução 4K, a 60 quadros por segundo, e com imagem HDR em conteúdos compatíveis.

O sistema operacional é o Roku OS, o mesmo usado em algumas smart TVs de marcas como TCL, AOC e Philco. Nele, é possível encontrar apps como Globoplay, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+ e YouTube, por exemplo. Alguns deles já vêm instalados de fábrica, enquanto outros podem ser encontrados por meio da busca na plataforma.

3 de 4 Roku Express 4K tem controle remoto com atalhos para streaming — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Roku Express 4K tem controle remoto com atalhos para streaming — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A configuração inicial é feita usando a ajuda do smartphone. Caso o usuário não tenha uma conta Roku, será possível criar uma senha pelo celular. A caixa já entrega os cabos USB, HDMI e a fonte de alimentação, para o caso de a porta USB não estar disponível no televisor. A caixinha também é compatível com assistentes como Alexa, Google Assistente e Siri.

Outros recursos interessantes do Roku Express 4K incluem o suporte ao Apple AirPlay 2, para espelhar conteúdo facilmente pelo iPhone, e ao Apple HomeKit, para incluir o dispositivo no sistema de casa inteligente da maçã. Além disso, um app para Android e iOS permite escutar o conteúdo do Roku Express 4K diretamente no celular, com fones de ouvido.