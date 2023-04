Saldo do Nubank não aparece? Aplicativo tem instabilidade nesta quarta-feira

O saldo no Nubank sumiu do aplicativo para diversos usuários nessa quarta-feira (26). A instabilidade vem sendo apontada por diversos usuários no Twitter , que relatam que o saldo não aparece na Nuconta. De acordo com o site Downdetector , portal responsável por monitorar a queda de serviços, os problemas com o app da Nubank tiveram início por volta das 13h e, às 13:49, alcançaram o pico com 513 reclamações.

O TechTudo testou o aplicativo em um iPhone 12 Pro com iOS 16 e teve o mesmo problema. Entramos em contato com a assessoria da Nubank para entender o que ocasionou a instabilidade e se há previsão para que o app normalize, mas até o momento de fechamento dessa matéria, não houve retorno.

Nubank tem problema com exibição de saldo na Nuconta nessa quarta-feira (26)

No Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, diversos termos relacionados à instabilidade tiveram picos nas buscas. "Ver saldo Nubank"saldo Nubank sumiu" e "saldo Nubank não aparece" são alguns dos exemplos que tiveram aumento repentino na última horas.

As buscas para "Nubank" subiram nas últimas horas

Entre os usuários do Twitter, diversos relatos apontaram para os problemas com o saldo e até algumas funcionalidades no app. Algumas contas relataram problemas acessar a Nuconta, alegando que a conexão caía e, alguns casos, aparecia uma mensagem de que a conta havia sido fechada.

Nos testes realizados pelo TechTudo, não tivemos nenhum problema, em termos de funcionalidade, com o aplicativo. A única questão foi a visualização do saldo da conta, que ficou completamente oculta. Vale informar que, normalmente, o processo para ver o saldo da Nuconta é bem simples. Basta abrir o aplicativo que o saldo estará disponível logo abaixo do nome do usuário, na seção "Conta".

