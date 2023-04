Samsung abandona Galaxy S10 e Galaxy A50; entenda a decisão

Na prática, os donos dos aparelhos não receberão mais nenhum tipo de atualização. Com o passar do tempo, é provável que os aparelhos Galaxy passem a enfrentar problemas relacionados a brechas de segurança. Em especial, o S10 ainda entrava no rol de telefones antigos recomendados para quem busca alto desempenho. Este status não deve se manter a partir de agora.

Outro dispositivo a salvo é o Galaxy S10 Lite, que vai receber atualizações de segurança por mais um ano. Este aparelho foi lançado no início de 2020, como uma opção mais em conta da série S10 original, e chegou ao Brasil em fevereiro daquele mesmo ano pelo preço sugerido de R$ 3.999. Ele saiu de fábrica com o Android 10 instalado e recebeu as grandes atualizações do sistema operacional móvel do Google até chegar no Android 13, o mais recente até agora.