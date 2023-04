Samsung anuncia Galaxy A24 com telona de 6,5 polegadas

A Samsung anunciou oficialmente o lançamento do Galaxy A24, novo celular com tela de 6,5 polegadas. O smartphone vem com um sistema triplo de câmera, chip MediaTek Helio G99 com oito núcleos, memória RAM de até 8 GB e armazenamento de 128 GB. O aparelho será lançado primeiro no Vietnã nas cores bordô, prata, preto e verde limão, por um preço mantido em sigilo. Por ora não há previsão de chegada ao Brasil.