Samsung começa a vender Galaxy A24 no Brasil por R$ 1.899

No geral, o Galaxy A24 possui um bom conjunto no no hardware. O celular tem 128 GB de armazenamento interno, com a possibilidade de expansão dela com cartões MicroSD. O desempenho do aparelho é impulsionado por um processador MediaTek Helio G99, de 2,2 GHz, que deve apresentar desempenho 18% a 49% superior ao A23, de 2022, segundo o site especializado Nano Review . Para auxiliar na tarefa, a Samsung incluiu 4 GB de memória RAM no aparelho.