Samsung admite problema que faz celular gastar mais bateria

De acordo com o site especializado SamMobile, inicialmente o bug foi identificado no Galaxy S21 e no Galaxy S22, linhas de até dois anos atrás. No entanto, mais recentemente surgiram relatos de donos de Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Fold 3 – smartphones dobráveis da marca – também passando pelo mesmo problema.

2 de 2 Samsung Keyboard está presente de fábrica em todos os telefones da marca — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Samsung Keyboard está presente de fábrica em todos os telefones da marca — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Um representante da Samsung postou no fórum oficial para clientes da Tailândia que o problema no teclado estava relacionado com a exibição de figurinhas e emojis. O Samsung Keyboard é o teclado virtual que vem de fábrica em todos os aparelhos da marca. Ele faz frente ao Gboard, do Google.

É importante salientar que o problema afeta apenas uma parcela dos telefones da marca. Seria necessário um smartphone recente e que esteja rodando One UI 5.1, a interface da Samsung com base no Android 13. Na prática, é como se a fabricante pegasse o sistema desenvolvido pelo Google e o turbinasse com recursos próprios.

A nova versão do Samsung Keyboard (v5.6.10.31) foi liberada em 2 de março. Normalmente o telefone realiza a atualização de forma automática, mas os usuários também podem entrar em Galaxy Store → Menu → Atualizações para checar se tem alguma novidade.

Com informações de SamMobile e Samsung Community

