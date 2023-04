Samsung inicia venda do Galaxy A34 no Brasil; saiba o preço

O celular Galaxy A34 chegou às lojas brasileiras nesta semana pelo preço sugerido de R$ 2.599. O lançamento oficial ocorreu em março, junto com o Galaxy A54, também da Samsung. Os consumidores contam com telona de 6,6 polegadas, resistência à água, internet 5G e armazenamento de até 256 GB. Além do update nas especificações, o design também traz novidades em comparação com a geração anterior, inclusive no acabamento, que passa a conferir opções em verde-lima, preto, violeta e prata. As vendas começaram nesta segunda-feira (03).