Samsung investe bilhões de dólares para atender demanda da Apple

A Samsung deve investir cerca de US$ 3 bilhões para produzir mais telas com tecnologia OLED nos produtos da Apple até 2026. O montante equivale a R$ 15 bilhões. Os novos displays seriam fabricados, principalmente, para atender à demanda por iPad Pro e MacBooks da empresa. Esse tipo de painel está presente no Apple Watch e começou a aparecer nos celulares da companhia em 2017, a partir do iPhone X , mas não em tablets e computadores da gigante. A expectativa é que a linha de iPad Pro lançada no próximo ano seja entregue exclusivamente com OLED.

Não é novidade que a gigante sul-coreana se tornou a principal fornecedora de painéis com a tecnologia para a gigante de Cupertino. Atualmente, a empresa tem telas OLED inseridas no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max, os modelos mais caros entre os smartphones da Apple, lançados no ano passado ---- com LTPO.

Rumores indicam que a empresa americana também está trabalhando num MacBook Air OLED, e que versões mais avançadas da tecnologia de exibição estariam planejadas para chegar ao MacBook Pro no futuro. A mudança para OLED substituiria os painéis usados atualmente pela Apple, como o IPS LCD com retroiluminação convencional presente em MacBooks e iPhones mais baratos, e o mini-LED, usado no novo MacBook Pro.

Além da preferência pela Samsung , a Apple deve contar também com peças fabricadas pela LG. Aos poucos, a empresa está deixando para trás a parceria com a indústria chinesa BOE. O motivo parece envolver o não cumprimento do prazo para a entrega das telas OLED que estarão presentes no iPhone 15. O celular da maçã deverá contar com produções feitas apenas pelas empresas sul-coreanas.

Outro ponto que parece pesar na predileção da gigante de Cupertino estaria relacionado à eficiência luminosa dos displays, já que o gasto energético é quase 75% menor em comparação com telas da BOE.

