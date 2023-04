Samsung lança Galaxy M14 e Galaxy M54 no Brasil; saiba os preços

O Galaxy M14 (R$ 1.899) e o Galaxy M54 (R$ 2.999) foram anunciados oficialmente pela Samsung nesta terça-feira (04). Os dois celulares chegam ao mercado brasileiro para complementar o portfólio de produtos com ficha técnica intermediária. Sob o chassi, compartilham atributos semelhantes, como bateria de alta capacidade de duração (com 6.000 mAh), além de suporte à internet 5G .

O Galaxy M14 custa R$ 1.999 com armazenamento de 128 GB. O modelo é ofertado com acabamentos em azul, azul marinho e prata. Já o Galaxy M54 tem preço sugerido de R$ 2.999 com armazenamento de 128 GB e de R$ 3.499 com 256 GB. Ele é vendido nas cores azul e prata.

2 de 3 Galaxy M14 tem câmera tripla e bateria de longa duração — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M14 tem câmera tripla e bateria de longa duração — Foto: Divulgação/Samsung

Galaxy M14 (R$ 1.899)

O Galaxy M14 é equipado com uma tela de 6,6 polegadas e resolução Full HD+, cuja taxa de atualização é de 90 Hz – o que garante animações de imagem mais fluídas. Já o processador é um Samsung Exynos 1330. Para multitarefas, o modelo entrega 4 GB de memória RAM. A experiência de software é completada com a One UI 5, interface personalizada da Samsung baseada no Android 13. São duas opções de armazenamento interno: 64 e 128 GB, com entrada para cartão microSD.

A bateria do Galaxy M14 tem 6.000 mAh, uma das maiores capacidades disponíveis num smartphone da Samsung. O carregamento é limitado a 15 W de potência. Sobre conexões, a fabricante inclui kit com internet 5G, Bluetooth 5.2 e NFC (para pagamentos por aproximação).

As câmeras do Galaxy M14 são as seguintes:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 13 MP (f/2.0)

Ficha técnica do Galaxy M14

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução de tela: Full HD+

Painel de tela: LCD

Câmera traseira: principal de 50 MP, sensor de profundidade 2 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 1330

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 6.000 mAh

Peso: 206 gramas

Dimensões: 166,8 x 77,2 x 9,4 mm

Cores: azul marinho, azul claro e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.899

Galaxy M54 (R$ 2.999)

3 de 3 Galaxy M54 tem tela grande de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy M54 tem tela grande de 6,7 polegadas — Foto: Reprodução/Samsung

O Galaxy M54 é a atualização Galaxy M53, lançado em abril de 2022 e vencedor do Prêmio Melhores do Ano do TechTudo na categoria de custo-benefício. A nova geração tem tela de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização variável de 120 Hz. O processador é o Samsung Exynos 1380, que trabalha em conjunto com a memória RAM de 8 GB. Já o espaço interno máximo disponível é de 128 GB ou 256 GB, que pode ser expandido com cartão microSD.

O grande destaque do Galaxy M54 são as câmeras, que possuem as seguintes configurações:

Câmera principal de 108 MP (f/1.8)

Câmera ultrawide de 8 MP (f/2.2)

Sensor macro de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 32 MP (f/2.2)

De acordo com a Samsung, a bateria de 6.000 mAh de capacidade do Galaxy M54 é suficiente para até 23 horas de reprodução contínua de vídeo. O modelo suporta carregador de até 25W de potência. Sobre conexões, a fabricante inclui kit com internet 5G, Bluetooth 5.3 e NFC (que permite pagamentos por aproximação).

Ficha técnica do Galaxy M54

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: Super AMOLED Plus

Câmera traseira: tripla, 108 MP (principal) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Samsung Exynos 1380

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim, até 1 TB.

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Cores: azul e prata

Lançamento: março de 2023

Preço de lançamento: R$ 2.999 (128 GB) e R$ 3.499 (256 GB)

