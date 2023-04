Samsung libera jeito de testar novo Galaxy no iPhone; veja como

Tem um iPhone , mas sempre quis testar um celular da Samsung ? A gigante sul-coreana liberou uma ferramenta que pode saciar a curiosidade dos adeptos do telefone da Apple . Basta ter acesso à internet para experimentar o visual do Galaxy S23 , entre outros aparelhos com sistema Android 13 e interface One UI 5.1 , da marca. Além dos ícones característicos da Samsung, aplicativos de mensagem, ligação e até a loja online Galaxy Store compõem a experiência.

A ação foi confeccionada também em português e está direcionada aos proprietários do celular rival. Prova disso é que, ao acessar o link do Try Galaxy no navegador de outros telefones Android ou Windows, por exemplo, aparece um aviso na tela requisitando o acesso via iPhone. Apesar de emular de forma fiel o visual do smartphone Samsung, as transições do “sistema” são mais lentas. Isso porque a execução se dá a partir do Safari, o navegador da Apple.

2 de 5 Ferramenta simula parte da experiência de uso de celular Samsung, com direito a troca de temas — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Ferramenta simula parte da experiência de uso de celular Samsung, com direito a troca de temas — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

O que tem no Try Galaxy para iPhone?

Nem todos os recursos do Galaxy S23 estão disponíveis na experimentação da Samsung. Ainda assim, é possível entrar no aplicativo de mensagens e conversar com alguns contatos selecionados, como o “Amigo genérico 1” ou o “Amigo com filhos”, por exemplo. Até a simulação da interface para ligações está disponível. Google Meet, Samsung Saúde, Galeria e SmartThings são exemplos de aplicativos disponíveis para teste.

3 de 5 No Try Galaxy, usuários de iPhone podem conhecer a interface One UI 5.1, acessar uma prévia do Samsung Saúde e Samsung Temas — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo No Try Galaxy, usuários de iPhone podem conhecer a interface One UI 5.1, acessar uma prévia do Samsung Saúde e Samsung Temas — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Já no Galaxy Temas é possível aplicar novos visuais, de forma muito semelhante ao que se tem num legítimo smartphone Samsung que roda a One UI 5.1. Na galeria, pode-se navegar entre fotos e até testar o recurso de remasterização de fotos, que usa inteligência artificial para aumentar a qualidade de imagens que estão em baixa resolução.

O objetivo da Samsung é convencer usuários do iOS a migrarem para smartphones Galaxy. Durante a experiência de testes, algumas mensagens falsas aparecem na tela, à medida em que o usuário faz uso dos recursos demonstrativos. Já no menu de Configurações, a sul-coreana destaca a seção de papel de parede e o tema Material You do Google, além dos ajustes de segurança e privacidade do Android.

Veja como testar a interface da Samsung no iPhone

4 de 5 Página do Try Galaxy só funciona no iPhone e requer navegador Safari — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Página do Try Galaxy só funciona no iPhone e requer navegador Safari — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Não é necessário instalar nenhum aplicativo da App Store para experimentar a One U.I 5.1 no iPhone. O único requisito é de que o usuário esteja conectado à internet para entrar no site do Try Galaxy usando o navegador Safari. Confira o passo a passo:

Acesse o site do Try Galaxy em br.trygalaxy.com Toque no botão de compartilhamento do navegador Safari Selecione “Adicionar à tela inicial” Retorne à tela inicial do iPhone e busque pelo ícone “Try Galaxy”, que será exibido como se fosse um aplicativo convencional

5 de 5 Após entrar no site do Try Galaxy no app Safari do iPhone, siga o passo a passo indicado pela página da Samsung — Foto: Danilo Paulo/TechTudo Após entrar no site do Try Galaxy no app Safari do iPhone, siga o passo a passo indicado pela página da Samsung — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

Após seguir os passos acima, o Try Galaxy mostrará um guia rápido de como utilizar a ferramenta, que suporta gestos para abrir a gaveta de apps e rolar entre a tela inicial. Para sair da interface, basta voltar para a tela inicial do iPhone.