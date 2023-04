Samsung libera pacote de segurança para Galaxy S20 FE 5G

O documento do changelog (ou seja, o registro de alterações realizadas num software) não indica presença de qualquer novo recurso no celular da sul-coreana. Ainda assim, a Samsung informa que a atualização garante maior estabilidade ao dispositivo, além da correção de bugs em aplicativos do sistema.

Até o momento, o patch de segurança chegou apenas aos dispositivos desbloqueados (ou seja, que não são de operadora) dos Estados Unidos. Embora não haja cronograma oficial para a chegada da atualização no Brasil, é esperado que isso ocorra dentro das próximas semanas. O pacote de instalação tem cerca de 275 MB de tamanho e prevê melhorias na performance e estabilidade do dispositivo.

Outros ajustes estão relacionados a problemas na conexão Bluetooth, no Galaxy Temas, no teclado Samsung, bugs da interface do usuário, além de outros serviços da One UI – a interface personalizada da empresa. No Galaxy S20 FE 5G, o novo firmware vem sob a versão PDA G781U1UESAGWC7.