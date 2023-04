Samsung planeja lançar tablet que abre e fecha igual um livro

A Samsung deve lançar um novo tablet num inédito formato que lembra um livro, com as folhas que se fecham. O anúncio estaria previsto ainda para 2023, de acordo com informações que circulam nos bastidores. O produto apelidado por ora de Galaxy Z Tab seria apresentado junto com o Galaxy Tab S9, de acordo com o perfil Revegnus, especializado em tecnologia. Hoje em dia, a linha Z é composta apenas por celulares: o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4.