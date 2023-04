Samsung pode mudar estratégia e lançar celulares dobráveis mais cedo

A expectativa é de que a Samsung inicie a fabricação das dobradiças no começo de junho, e não mais no final do mês, como habitual. Para o WCCFTech, pode ser um indício de que a fabricante quer lançar os seus modelos antes de outras empresas, que também estão apostando no segmento de dobráveis. Uma delas é a Motorola, que deve lançar uma versão econômica do Razr nas próximas semanas.